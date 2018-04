Mesajul lui Iohannis, de Ziua Internationala a Rromilor: Sa evidentiem contributia lor la istoria si diversitatea societatii

Ziare.

com

"De Ziua Internationala a Rromilor, transmit gandurile mele bune cetatenilor de etnie rroma din tara noastra! Ca in fiecare an, 8 aprilie constituie si un prilej potrivit de a readuce in atentia publica problemele cu care se confrunta una dintre cele mai numeroase minoritati etnice din Europa, care este inca expusa diverselor forme de excludere sociala si de marginalizare. Este important sa intelegem care sunt traditiile, valorile, aspiratiile si nevoile comunitatilor rome, pentru a identifica acele solutii care contribuie concret la incluziunea sociala a membrilor minoritatii rome, prezervand, in acelasi timp, identitatea lor culturala", precizeaza seful statului in mesaj.Iohannis spune ca "in anul Centenarului Romaniei trebuie sa evidentiem contributia cetatenilor de etnie rroma la istoria si diversitatea societatii noastre"."Suntem, in aceeasi masura, datori sa sprijinim aceasta minoritate in rolul pe care il joaca in consolidarea tarii noastre ca un spatiu al coeziunii sociale si al solidaritatii in jurul marilor proiecte nationale, construite pe valorile tolerantei si respectului reciproc", incheie Klaus Iohannis mesajul.Sarbatorita, an de an, de catre rromii de pretutindeni, la data de 8 aprilie, Ziua Internationala a Rromilor este organizata cu scopul de a promova valorile culturale ale acestei comunitati, dar si de a semnala, totodata, problemele cu care se confrunta.