Mesajul lui Iohannis, dupa tragedia din Genova in care au murit 2 romani

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, este profund indurerat de tragicul eveniment care s-a produs marti, 14 august a.c., in apropiere de Genova, in urma caruia s-au inregistrat zeci de victime, printre care doi cetateni romani.Presedintele Klaus Iohannis este alaturi de familiile cetatenilor romani decedati in Genova, precum si de familiile indurerate ale tuturor celor care si-au pierdut viata si ureaza insanatosire grabnica celor raniti", se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale remis miercuri.Surca citata mai precizeaza ca seful statului roman "transmite condoleante Presedintelui Republicii Italiene, domnul Sergio Mattarella, si autoritatilor italiene. Presedintele Klaus Iohannis si intregul popor roman sunt solidari cu Italia si poporul italian in aceste momente grele".MAE a anuntat, miercuri, ca un al doilea roman a fost identificat printre persoanele decedate in urma prabusirii podului rutier in apropiere de Genova.Cel putin 39 de persoane au murit dupa prabusirea unui segment suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, potrivit celui mai recent bilant anuntat de Ministerul italian de Interne, relateaza cotidianul Corriere della Sera.