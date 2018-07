Mesajul lui Klaus Iohannis pentru olimpicii internationali la Matematica

Ziare.

Seful statului roman a spus ca este convins ca pasiunea pentru matematica a fost evidenta pentru multi dintre ei de cand erau foarte mici."Din nefericire, nu toti copiii au oportunitatea de a accesa o educatie de calitate. Oferindu-le sansa de a invata putem transforma vieti, economii si societati", a continuat Iohannis, care a tinut sa precizeze ca cel mai bun mod de a celebra marile reusite ale trecutului este de a construi un viitor solid."Luati parte la una dintre cel mai importante competitii intelectuale de pe planeta. Gazduirea la Cluj-Napoca a olimpiadei, este cu atat mai imporanta cu cat Romania a organizat in 1959 prima editie a competitiei. Evenimentul este o intrecere in inteligenta si creativitate, devenind un for care permite tinerilor talentati din intreaga lume sa demonstreze de ce este capabila mintea umana atunci cand este pusa la incercare.Matematica sta la baza tuturor stiintelor, inovatiei si a dezvoltarii gandirii analitice. Voi veti face parte din elitele intelectuale ale tarilor voastre si ale lumii. Cred ca matematica si materiile din categoria stiinta-tehnologie, inginerie si matematica sunt esentiale in contructia curriculara in timpul educatiei timpurii daca ne dorim sa avem veritabile societati ale cunoasterii", a mai spus Iohannis.In plus, presedintele si-a exprimat dorinta ca multi dintre participanti sa ajunga sa lucreze in tara noastra sau sa colaboreze cu parteneri romani."Sper ca fiecare dintre voi isi va folosi intregul potential pentru construirea unui viitor mai bun si mai drept. Va doresc mult succes la aceasta olimpiada internationala de matematica si va doresc o sedere frumoasa, aici, la Cluj-Napoca", a incheiat Iohannis.Evenimentul se desfasoara in perioada 3-14 iulie.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, acesta reprezinta cea mai veche si cea mai prestigioasa competitie din domeniul stiintelor adresata elevilor de liceu, prima editie avand loc in Romania, in anul 1959.In plus, prin organizarea in tara noastra a Olimpiadei Internationale de Matematica, s-a dorit marcarea simbolica a Centenarului Marii Uniri , anul acesta la Cluj-Napoca fiind prezenti aproximativ 1.500 de participanti din peste 100 de tari, de pe cinci continente.De aemenea, la comptitie participa si fiul cel mare al presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, care a sosit in secret in tara noastra