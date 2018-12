Ministrul Apararii sustine ca Iohannis a incalcat legea cand a prelungit mandatul lui Ciuca: "Incearca sa blocheze Armata" UPDATE

UPDATE 15:14

Iohannis: PSD nu e capabil sa gestioneze problemele tarii

"Toate propunerile au fost respinse. Dl presedinte ne-a obisnuit. Legea spune ca la propunerea ministrului Apararii, cu avizul premierului se numeste seful Statului Major pentru 4 ani cu posibilitatea de prelungire. Imi e greu sa comentez...", a spus Les.Acesta a precizat ca nu stie cum a semnat Iohannis decretul pentru prelungirea mandatului lui Ciuca, avand in vedere ca si aceasta propunere trebuie facuta tot de ministrul Apararii."O chestiune pe care o vom lamuri curand", a adaugat ministrul.Les a explicat, la Digi24, ca el l-a propus pe vineri pe Dumitru Scarlat, actualmente reprezentantul militar al Romaniei la NATO si UE, sa fie noul sef al Armatei Romane."Chiar deloc nu a fost explicat refuzul. A spus ca propunerea este nelegala, l-am rugat sa-mi spuna de ce si nu am primit raspuns. Toti militarii au un renume foarte bun si dl general Ciuca si nu vreau sa discut activitatea pe care dl Ciuca a avut-o. Cutuma a fost ca mandatul sa nu se prelungeasca. Generalul Dumitru Scarlat a fost sef al Statului Major al Fortelor Terestre mai bine de 3 ani de zile, loctiitor la Statul Major General atunci, are experienta si astea au fost argumentele mele", a spus Les.Informatii pe surse anuntau anterior ca ministrul ar mai fi facut alte doua propuneri, insa oficialul a negat, aratand ca de fapt incerca sa faca mutari astfel incat generalul Ciuca sa ramana consilierul sau."Au fost propuneri prin care am cerut mutarea, pentru ca tot ce inseamna mutarea generalilor cu 3-4 stele se face cu avizul CSAT. Ca sa putem sa-i facem loc geeralului Ciuca sa ramana consilier al ministrului, sa-i facem loc in sistem", a explicat Les."Ne-a zis ca 'nu accept sa mut oameni de ici-colo ca sunt buni unde sunt'", a spus si la Antena3 Les.Despre acuzatiile lui Iohannis membrul Guvernului Dancila a spus scurt: "Asta e discursul dansului de multa vrmee, atata stie, fara sa spuna care sunt argumentele".- Ulterior, intr-o postare pe Facebook Les l-a acuzat pe Iohannis ca incearca sa blocheze armata."Am sperat ca Armata romana poate fi tinuta in afara disputelor de natura politica. Nu este prima institutie pe care presedintele Romaniei incearca sa o blocheze, avem chiar decizii ale CCR in acest sens, insa observ ca rivalitatea cu PSD este mai importanta decat functionarea unor institutii vitale, mai ales in contextul preluarii Presedintiei Rotative a UE. (...)Consider ca orice abordare distincta de cea in spiritul si litera legii transmite un semnal negativ, sugerand prin eventuala prelungire a mandatului actualei conduceri ca exista elemente imperative care sa reclame o astfel de masura exceptionala, ori ca Armata romana este intr-o criza de leadership", a scris Les pe Facebook Folosind aceleasi expresii si cuvinte ca si Viorica Dancila, ministrul Apararii a spus ca "nu discuta despre persoane", necontestand direct calitatile generalului Ciuca de a conduce Armata, dar laudandu-si in acelasi timp propunerea."Am dorit ca transferul sa se faca in conditii optime, succesorul intrunind toate criteriile pe care le presupune ocuparea unei pozitii de acest nivel. Prin propunerea generalului Dumitru Scarlat, actualmente reprezentant al Armatei Romane la NATO si UE, am vizat cooptarea in conducerea ministerului a unei persoane cu experienta substantiala la Bruxelles, si fin cunoscator al profilului Romaniei in NATO si UE.MApN va avea un rol important in exercitarea Presedintiei Consiliului UE si tocmai de aceea am optat pentru un profesionist acomodat cu temele europene si euroatlantice, si al carui CV este dincolo de orice suspiciuni", a mai spus ministrul Les.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat vineri, dupa sedinta CSAT, ca a respins propunerile venite din partea ministrului Apararii Gabriel Les pentru inlocuirea generalului Nicolae Ciuca de la conducerea Armatei Romane.Seful statului a adresat noi critici la adresa guvernarii PSD-ALDE, despre care a spus ca este clar ca nu este capabila sa gestioneze niciuna dintre problemele majore ale tarii. Astfel, generalul Ciuca ramane inca un an la sefia Statului Major General."Avem o situatie neplacuta creata de faptul ca PSD nu e capabil sa gestioneze problemele mari ale tarii. In situatia in care am ajuns, practic, nu exista o propunere valabila pentru persoana care va prelua functia de sef al Statului Major al Armatei.Mandatul generalului Ciuca se termina pe 31 decembrie. Romania nu poate sa ramana fara sef al Armatei. Aceasta situatie, generata de incompetenta PSD, trebuie rezolvata. Dupa sedinta CSAT am rezolvat-o. Am luat decizia si am semnat si trimis spre publicare decretul prin care se prelungeste mandatul de sef al Armatei pentru generalul Ciuca", a declarat Iohannis.Aminim ca ministrul Apararii, Gabriel Les, a anuntat saptamana trecuta ca nu va prelungi mandatul lui Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii."Nu voi prelungi acest mandat. Legea prevede un mandat de patru ani de zile cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat in arhivele Ministerului Apararii Nationale, a fost o singura situatie in care s-a prelungit mandatul unui fost sef al Statului Major al Apararii, Statul Major General cum era pe atunci, si-am dorit sa mentin aceeasi cutuma. (...)Stiu ce a facut pentru Armata Romaniei si ce poate sa faca. (...) Mandatul se incheie in 31 decembrie", a declarat Gabriel Les, pe 19 decembrie la Antena3, fara a preciza si pe cine va propune sa preia conducerea armatei romane.El a precizat ca documentele au fost transmise Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).Pe 29 decembrie 2014, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea generalului Nicolae Ciuca in functia de sef al Statului Major, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.