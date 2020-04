Nota zece pentru Klaus Iohannis

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

A pornit dintr-o situatie politica foarte complicata. Va reamintesc ca, atunci cand seful statului a anuntat ca va declara starea de urgenta, tara n-avea guvern stabil, ci unul interimar, pregatit sa provoace anticipate.In fata furtunii, premierul desemnat Citu s-a retras pentru a-i face loc liderului PNL, Ludovic Orban. Care a fost nevoit, imediat ce a preluat Guvernul, sa se izoleze, intrucat fusese in contact cu un senator penelist infectat cu SARS-CoV-2. Era, de aceea, cu atat mai mult nevoie de autoritatea presedintelui. Iar acesta a stiut cum s-o exercite.Gestiunea crizei propriu-zise este departe de a fi simpla, asa cum a realizat (aproape) toata lumea. Klaus Iohannis s-a pus in capul mesei si a coordonat ministrii care aveau in fisa postului interventia.Unii au trebuit sa fie pusi la punct fiindca este evident ca nu sunt la nivelul cerut. Presedintele n-a ezitat sa-l demita pe fostul ministru Costache ori sa respinga propunerile facute de ministrul Vela in preajma Pastelui. La fel de ferm au fost respinse propunerile aberante venite de la adversari politici, precum cuplul pesedist alcatuit de Firea si Streinu-Cercel ori cel mai vechi compus din fostii premieri Ponta si Tariceanu.In relatia cu partenerii europeni, Romania s-a raliat unei majoritati consistente care cauta solutii pentru gestionarea crizei, dar si scenariul cel mai bun de repornire a economiei. N-am mai fost, ca-n vremea Vioricai Dancila, in randul capitalelor ce vorbesc pe doua voci.In fine, interventiile publice ale sefului statului - foarte rare in trecut - sunt acum aproape zilnice. E firesc, fiindca societatea asteapta evaluari clare si incurajari. Dozajul lor e esential.Exista, desigur, nemultumiti. Chiar daca e stare de urgenta, vocile critice sunt libere. Si e bine sa ramana asa. Pe de alta parte, merita sa recunoastem cand ceva merge. Iar eu cred ca-n acest moment oribil de greu tara e bine guvernata.