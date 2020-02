Nu e bine asa, domnule presedinte

Ziare.

Expusa deceniilor de nefacute ale partidului-stat si, mai ales, ultimilor trei ani de abuzuri ale cleptocratiei dezlantuite, societatea romaneasca ar avea nevoie, mai mult decat orice, de restabilirea increderii ei in stat si puterile lui. Cheia de bolta a acestui proces ar fi reconstructia magistraturii, a CCR, a institutiilor cheie, de forta, ca jandarmeria si, in genere, a puterilor unui stat redemocratizat.Un stat care sa-si reedifice executivul si administratia pe criterii democratice si meritocratice si sa-si ofere un presedinte sensibil la temerile societatii, capabil s-o convinga sa aleaga astfel incat sa fie posibila si o imperioasa reforma constitutionala.Or, e inutil de subliniat ca increderea romanilor nu se va reface in veci fara procurori onesti. Si, nu in ultimul rand, fara sefi ai Parchetului General, ai DNA si DIICOT care sa nu fie doar integri ei insisi, ci acceptati ca atare si de colegii lor, de societatea civila, de ziaristii care si-au dovedit independenta si capacitatea de a judeca drept si corect multiplele derapaje din trecut ale sistemului romanesc.Iata insa, ca, in raspar cu sfaturile celor din urma, in absenta unei dezbateri suficiente, obligatorii intr-o democratie care se respecta si, mai ales, in raspar cu avizul negativ al sectiei de procurori a CSM, presedintele statului roman a procedat la validarea unor foarte problematice propuneri ale ministrului justitiei, Predoiu . A numit deci procurori-sefi de parchete controversati. Sau vulnerabili.Sau prea putin capabali. Sau toate la un loc. Sau inspirand, ca Georgiana Hosu, propulsata la sefia DIICOT , prea putina incredere, date fiind raporturile ei de familie. Ea include un sot trimis in judecata pentru fapte de coruptie si o mama actionara in firme off-shore. In plus aceeasi familie are, potrivit RFE, un prieten identificat de unii ca prezumtivul tortionar si gazar Paraschiv. Un colonel care, avandu-i in "orchestra" sa pe jandarmii lui Dragnea si Carmen Dan, pare sa fi dirijat gazarea mea si a fiului meu, ca si a altor vreo suta de mii de protestari pasnici, in Piata Victoriei, la 10 august 2018.Se va obiecta, poate, ca o trimitere in judecata a unei rude, calitatea alteia de actionar in firme dubioase, ori prieteniile cu ticalosi nu echivaleaza cu vinovatii indubitabile si condamnari definitive. Perfect adevarat. Imi pare, de altfel, detestabil orice aduce a tribalism, a culpabilitate prin asociere, a inventata responsabilitate familiala. Ori a dosar de cadre. Tatalui meu potentatii comunistii i-au cerut sa nu-si compromita sansele de ascensiune in cariera si sa se dezica de mama, a carei mama fusese condamnata politic, in anii cincizeci, pentru o asa-zisa "inalta tradare". A refuzat.A preferat sa si le compromita. L-am admirat pentru optiunea sa. Nu-l admir in schimb pe presedinte pentru ale lui in materie de numiri de procurori-sefi. Pentru ca Iohannis avea datoria sa stie ca, spre a reface increderea romanilor deopotriva in justitie, in liderii politici si in bunele lor intentii si practici, era imperativ, ca sef al statului, sa nu creeze un precedent regretabil, trecand arbitrar, daca nu si abuziv, peste avizele negative ale CSM. Si peste sfaturile unor ziaristi avizati. Si peste propriile sale informatii privind proasta reputatie a unor magistrati considerati duplicitari, rau pregatiti, ori prea putin frecventabili, date fiindu-le apropierile indoielnice si asocierile moral maculante.Contrastand cu rau famata lume dragniota, care l-a demonizat pentru ca nu i-a cedat asa cum sperase fauna USL-ista cand l-a propulsat din scaunul de primar pe prima scena politica, Klaus Iohannis a acumulat in ultimii ani o serie de merite. Care au venit la pachet cu enorme castiguri de imagine acasa si in vest. Aceste castiguri si merite, dobandite de Iohannis pe drept, in special in raport cu demontarea cleptocratica a justitiei, au facut sa paleasca, in constiinta colectiva, impresia deplorabila iscata de variile sale metehne si neajunsuri. De pilda de nefacuta consimtamantului si semnaturii prezidentiale la demiterea imorala si ilegala, dar cautionata de CCR, a fostei sefe a DNA, Kovesi.Iohannis se mai bucura si de efectele infrangerilor suferite de PSD in cele doua scrutine derulate din mai 2019 incoace, care i-au asigurat nu doar un al doilea mandat, ci si o considerabila influenta suplimentara. Nu doar pentru ca a ajuns sa controleze executivul condus de seful propriului sau partid liberal, Ludov Orban. Ci si fiindca nimic nu e mai sexy decat victoria. Dar incapacitatea lui de a-si motiva credibil numirile la sefia parchetelor, contraargumentand substantial, astfel incat sa demonteze persuasiv avizul negativ al CSM , ridica suspiciuni ca l-a cuprins superbia. Ca, trufasiti de victoriile lor, si presedintele, si PNL cred ca-si pot permite orice blat sau troc politic oneros. Demersul sau nu e doar o bila neagra pentru seful statului. E un handicap grav pentru intreaga societate. Una oricum vitregita de cleptocratie, de uselism si de servicii de informatii nu intru totul adecvate.Caci aceste numiri decredibilizeaza justitia romaneasca. Cea de-a treia putere s-a vazut afectata, in acest context, si de presiunile exercitate de magistrati obedienti asupra unor procurori critici. Avizul negativ in CSM al unora din ei avea sa antreneze convocarea lor nitam-nisan la SS (inca nedesfiintata sectie speciala creata de regimul Dragnea, pentru investigarea si intimidarea magistratilor) in dosare stravechi. In plus, ii expune pe magistrati incertitudinilor unor abuzuri viitoare, comise de potentati care se vor justifica prin trimitere la dispretul fata de proceduri si indiferenta fata de bunele practici democratice manifestate de actualul presedinte in dosarul numirilor de procurori-sefi.In fine, ele discrediteaza massmedia. Una care, ca a patra putere in stat, ar fi trebuit sa aiba capacitatea si autoritatea de a explica romanilor miza reala a chestiunii sefiei parchetelor intr-o tara minata de coruptie la nivel marunt si inalt si de a organiza o dezbatere demna de un stat a carui natiune e cu adevarat suverana. O natiune ce vrea realmente, cum a aratat in alegeri, o reforma onesta, adevarata si convingatoare si nu mai accepta in veci pururi sa se lase dezinformata si desconsiderata.