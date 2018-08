Olguta Vasilescu, declaratie sinistra, dupa ce Iohannis a criticat guvernul: Ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa ai mult curaj

Ziare.

"Sa vii sa spui ca PSD-ul a fost cel care a aruncat cu gaze lacrimogene sau ca a batut participantii de acolo e o declaratie demna, nu de presedintele Romaniei, ci de Malin Bot. (...) Domnul presedinte Klaus Iohannis a impartit asa: Jandarmeria este la PSD, ca asta inteleg de la dumnealui, serviciile secrete sunt la el si ce-o mai avea dumnealui pe acolo.Nu! Toate institutiile statului - si asta trebuie sa inteleaga toti oamenii politici - ca sunt institutii ale statului care trebuie sa apere la randul lor institutii ale statului si ca daca maine ar fi un protest de acelasi fel la Cotroceni, jandarmii in acelasi mod ar trebui sa-si faca datoria si acolo. Si oricum,Curajos, domnul presedinte, nu-l vedeti, rade, dar noi il asteptam la vot!" a afirmat Olguta Vasilescu vineri seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV.Vasilescu a infirmat ca l-ar cunoaste pe fostul sef al Jandarmeriei, Sebastian Cucos, devenit intre timp adjunct, dar a tinut sa-l felicite pentru modul in care Jandarmeria a actionat in aceasta perioada."Trecand peste faptul ca eu nici nu-l cunosc pe acest domn care este seful Jandarmeriei, domnul Cucos, dar pe care il felicit pentru maniera in care a condus Jandarmeria in aceasta perioada foarte tulbure, s-a dovedit pana la urma ca niciunul dintre batausi nu facea parte din galeria Universitatii Craiova, nici macar nu era craiovean", a mai spus Vasilescu.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, la Sibiu, unde a participat la o sedinta a PNL, ca este "inadmisibil si incalificabil" ca "Guvernul PSD a batut si a gazat oamenii" in Piata Victoriei, dar ca nu vrea sa se pronunte pana cand nu vor exista "concluzii mai amanuntite" din partea anchetatorilor.Numarul plangerilor depuse de victimele violentelor comise la mitingul diasporei, din data de 10 august, a crescut vineri la 705, a informat Parchetul General, care anunta ca a cerut expertizarea gazelor folosite de jandarmi asupra manifestantilor Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.