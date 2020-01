Parada si autostrada

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

La randul lui, premierul a smuls simpatie doar intrucat a promis finantarea Autostrazii Unirii. Probabil citise ce scria pe o alta pancarta: "Hora la Iasi, banii la Bucuresti". Orban a anuntat ca va adopta peste trei zile o OUG pentru folosirea banilor europeni in "gestionarea acestui proiect". Nu e clar, insa, ce continut va avea ordonanta cu pricina, adica daca va trece de stadiul infiintarii unui comitet de reflectie.In ultimii ani, 24 ianuarie a devenit o zi in care rani vechi ale moldovenilor sunt pansate cu promisiuni. E clar ca rabdarea unei parti din Moldova a depasit un punct critic. A evocat-o, de altfel, mobilizarea #sieu de anul trecut. De atunci incoace, nu s-a petrecut ceva semnificativ. Nici moldovenii nu s-au omorat toti cu firea, dincolo de gesturi simbolice. La drept vorbind, si simbolurile au ajuns sa-i dezbine. La Focsani, chiar ziua de 24 ianuarie a fost ocazia unui mic "razboi" intre prefect si primar. S-au certat pe ordinea vorbitorilor la parada...De fapt, daca nu e coerenta in minti, n-ai cum sa ajungi la fapte consistente. Indraznesc, de altfel, sa intreb de ce se sarbatoreste Unirea la Iasi pe 24, si nu pe 5 ianuarie sau de ce, daca tot se inverseaza datele comemorative, nu sunt invitati si moldoveni pe 5 la Bucuresti. Daca ne uitam cu atentie la ce se petrece, realizam ca in Capitala e sarbatorita doar Unirea de la 1918, nu si cea din 1859.Gestionarea memoriei e prea haotica la noi ca sa putem spera la gesturi care sa creeze emotie si speranta ori la decizii care sa ne adune intr-o comunitate veritabila, si nu doar mimata.