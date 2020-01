Pensiile cresc substantial in 2020. Impactul asupra economiei va fi puternic. Va fi un soc

Impactul va fi puternic. Va fi un soc pentru economie

Si asta in ciuda numeroaselor semnale de alarma trase de analistii financiari, BNR, organisme financiare internationale, dar si de liberali, aflati in Opozitie in momentul adoptarii legii. Toti au spus ca impactul majorarii pensiilor asupra economiei va fi devastator, ca ne expunem unui risc semnificativ, iar tara ar putea fi "bagata in sant".Totusi, ajuns la guvernare, PNL a anuntat ca majorarea pensiilor va fi aplicata, pentru ca este vorba despre o lege, iar ea trebuie respectata. "Nu modificam Legea pensiilor in ceea ce priveste majorarea punctului de pensie cu 40% din septembrie", a fost anuntul facut de Cabinetul Orban.Iar seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a precizat ca guvernul a identificat mai multe zone unde va aplica masuri severe de reducere a cheltuielilor bugetare, in asa fel incat sa poata implementa Legea pensiilor.Asadar, potrivit legii, graficul majorarii pensiilor este urmatorul:Majorarea pensiilor va reprezenta insa un soc pentru economia Romaniei, avertizeaza Adrian Codirlasu, presedinte CFA Romania. El a declaratca in 2020 impactul nu va fi foarte mare, pentru ca aceasta crestere se va aplica pentru doar patru luni. Insa, in 2021, el va fi puternic. Practic, spune Adrian Codirlasu, economia va suferi un soc.E adevarat ca in 2020 impactul va fi mic, pentru ca se aplica doar pentru patru luni. Insa din 2021 va fi puternic si din estimarile FMI va fi un deficit de inca 3 puncte de PIB, iar un deficit de 5% sau 6% din PIB este extrem de greu de finantat.Insa este lege si trebuie aplicata", a declarat presedintele CFA Romania.Potrivit acestuia, pentru ca economia Romaniei sa nu sufere acest soc, majorarea de 40% prevazuta pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2020, ar fi trebuit impartita pe mai multi ani.Si atunci economia are timp sa se ajusteze. Daca, de exemplu, cei 40% sunt impartiti in 4 ani, este timp pentru economie sa se ajusteze. Si, intre timp, sa mai creasca veniturile la buget ca sa poate fi platite aceste majorari", a subliniat Adrian Codirlasu.In ceea ce priveste o noua lege a pensiilor, despre care premierul Ludovic Orban a spus recent ca este luata in calcul, presedintele CFA Romania nu crede ca va fi facuta anul viitor, fiind an electoral."Ma indoiesc. Fiind an electoral, avem doua randuri de alegeri, ma indoiesc", a spus Adrian Codirlasu.Daca in momentul de fata exista mari probleme in ceea ce priveste plata pensiilor romanilor, din cauza lipsei banilor la buget, peste cativa ani, cand generatia "decreteilor" se va pensiona, va fi mult mai grav, avertizeaza presedintele CFA Romania.Mai mult, pentru 2050, sunt diverse prognoze, una mai pesimista decat alta. Cea mai optimista e a Comisiei Europene, care vede undeva la 15-16 milioane de oameni, pe cand cea a Comsiei de Statistica undeva la 13 milioane de oameni.Si este clar ca sistemul public de pensii, cel putin in forma actuala, nu va mai fi sustenabil. Din aceasta cauza, va fi mult efort propriu si va trebui de la generatia X in jos sa pornim de la premisa ca nu vom avea pensie publica si sa luam masuri in timpul vietii active ca sa avem o siguranta financiara la pensionare", a mai afirmat Adrian Codirlasu pentru Ziare.com.Presedintele CFA Romania considera ca pensia privata reprezinta solutia evitarii problemelor cu plata pensiilor, astfel ca, spune el, ar trebui scazuta contributia pentru Pilonul I si majorata cea de la Pilonul II.Gradual, va trebui scazuta contributia la asigurari sociale pe Pilonul I si crescute la Pilon II, pentru ca Pilonul II da si randament, Pilonul I se recupereaza cam jumatate din banii contributati, fara a mai lua in considerare inflatia si dobanzile.Deci extrem de putini bani se recupereaza din Pilonul I. Mult mai eficient este prin Pilonul II cu investire. Ceea ce este bine si pentru economia nationala, pentru ca acei bani merg in economia nationala ca si investitii", precizeaza presedintele CFA Romania.Totusi, precizeaza Adrian Codirlasu, o astfel de modificare va dura zeci de ani."Insa o asemenea modificare va dura probabil zeci de ani, pentru ca trebuie sustinute pensiile actuale. Dar cu un program pe 20 de ani se poate ca in 2050 sa ajungem la un sistem sustenabil. Dar va fi public componenta de baza, privat componenta cea mai mare, bazata pe economie si investitii", a conchis presedintele CFA Romania.