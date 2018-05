Presedintele CNCD, despre amenda presedintelui: Nu cred ca exista in Romania judecator care sa mentina decizia de sanctionare

Ziare.

Presedintele CNCD nu crede ca exista vreun judecator in Romania care sa mentina amenda in cazul sefului statului."8,3 km - 43,2 min - gata de motivarea opiniei separate - nu cred ca exista in RO judecator care sa mentina decizia majoritara de sanctionare de astazi in speta cu 'penali' - si prin opinia minoritara vom pune la dispozitia judecatorului toate motivele de fapt si de drept sa corecteze decizia de astazi", a scris presedintele CNCD, miercuri seara, pe Facebook.Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis, miercuri, in urma unei sesizari a redactiei Lumea Justitiei (luju.ro), ca eticheta "penali" folosita de catre presedintele Klaus Iohannis reprezinta discriminare si l-a amendat pe seful statului cu 2.000 de lei . In cazul sefei DNA Laura Codruta Kovesi, s-a stabilit ca formularea "festivalul inculpatilor" este in limitele libertatii de exprimare."Utilizarea termenului 'penali' de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate a persoanelor care se afla in procedura judiciara fara a fi condamnati, potrivit art. 2, alin. 1, si art 15. din O.G. 137/2000, republicata. S-a aplicat amenda contraventionala in cuantum de 2000 lei", a decis CNCD, votul fiind 5 la 4.Tot miercuri, CNCD a stabilit ca "utilizarea termenului de 'festivalul inculpatilor' de catre procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, nu excede libertatii de exprimare, conform jurisprudentei CEDO in domeniu", hotararea fiind adoptata cu unanimitate de voturi."Colegiul director recomanda ambelor pesoane sa evite formularile care sunt de natura sa afecteze dreptul la demnitate al persoanelor cercetate penal si in cazul carora nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila", afirma CNCD.Presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat, pentru Ziare.com, ca decizia in cazul sefului statului a fost luata cu cinci voturi "pentru" si patru "impotriva", fiind "un scor strans".El spunea ca cei patru membri care s-au opus amendarii sefului statului, printre care se numara si el, vor face o opinie separata.Asztalos Csaba a mai afirmat ca, in opinia colegilor care au considerat ca sintagma "niste penali" este discriminatorie, aceasta adresare a vizat "persoane fata de care nu exista o decizie irevocabila in instanta", iar termenul "penal" are un sens peiorativ."Domnul presedinte este in sens larg om politic, care a facut o declaratie politica la un subiect de interes public, critici si atacuri cu privire la functionarea sistemului de justitie. In aceste situatii libertatea de exprimare este mult mai larga, se pot folosi chiar si exprimari care socheaza, care duc la indignare", mai sustine presedintele CNCD.Administratia Prezidentiala a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis considera ca decizia CNCD este una politica si o va contesta in instanta Citeste si ActiveWatch, dupa ce CNCD l-a sanctionat pe Iohannis: Dupa o intensa suferinta, a incetat din viata, odata cu abandonarea misiunii pe care o are