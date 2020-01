Presedintele Iohannis a primit cadouri de peste 6.500 de euro in 2019 - printre acestea un baston de maresal, manusi de portar, tricou cu PSD

Ziare.

com

Valoarea totala a bunurilor primite de seful statului anul trecut este de 6.563 de euro (31.320,98 de lei), potrivit listei bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol si depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administratiei Prezidentiale.Cele mai scumpe cadouri primite de presedintele Iohannis sunt doua tablouri, fiecare in valoare de 600 de euro (2.862 de lei). Acestea sunt tabloul - medalie realizat de artista Daniela Longo special pentru vizita apostolica a Papei Francisc in Romania si tabloul realizat de Mircea Cantor - "Anthroposynaptic".Potrivit listei publicate de Administratia Prezidentiala, printre cadourile primite de seful statului in 2019 se mai numara:- un tablou pe sticla fuzionata pictata manual si cu mozaic artistic, reprezentand stema Principatelor Unite - 1863, la 550 de euro (2.623,5 de lei);- un tablou realizat de artista Anca Boeriu in tehnica aquaforte, intitulat "Aici-Acolo", la 500 de euro (2.385 de lei);- o replica a covorului "de Transilvania" cu nisa ornamentata, realizata din lana si mohair, la 400 de euro (1.908 de lei);- un tablou cu fir de argint ilustrand Templul Literaturii din Hanoi, la 300 de euro (1.431 de lei);- o palarie artizanala "Clop cu pana de paun" - Bistrita-Nasaud, realizata de mesterul popular Lucia Mihaela Poll, la 290 de euro (1.383,30 de lei);- un mini paravan asiatic, din lemn lacuit cu sidef, la 220 de euro (1.049,40 de lei);- o sculptura din argint reprezentand o vedere in ansamblu a orasului Ierusalim, la 220 de euro (1.049,4 de lei);- un tablou cu "Broderia Hunan cu Bujori" din fire de matase colorata, tot la 220 de euro (1.049,4 de lei);- o tavita patrata pentru bijuterii - Tiny Jewel Box, cu fotografie vintage cu harta aeriana a DC din 1829, la 210 de euro (1.004 de lei);- un cufar din lemn pictat cu imagini din Piata Mare a Sibiului si cu incuietoare artizanala, dimensiuni 44x29 cm, la 200 de euro (954 de lei);- un set de cinci carti scrise de Papa Francisc legate in piele si editate la Vatican Press, la 105 de euro (500,85 de lei);- un stilou Poenari Office Marin, la 104 de euro (500 de lei);- o replica a bastonului de maresal al Romaniei purtat de Alexandru Averescu, la 100 de euro (477 de lei).Intre cadourile primite de presedintele Iohannis anul trecut s-au mai aflat: butoni din metal argintiu cu motive ornamentale din Croatia, la 74 de euro (358,13 de lei); manusi de portar de fotbal semnate de Helmut Dukadam, masura 10, la 52 de euro (249 de lei); o traista taraneasca din lana de oaie, realizata manual de mesteri populari maramureseni, la 20 de euro (95,40 de lei); un stergar artizanal cusut industrial cu motive populare, la 10 euro (47,70 de lei); o pagaie aniversara de lemn cu semnatura lui Ivan Patzaichin, la 25 de euro (119,25 de lei); un tricou de bumbac de culoare neagra cu inscriptia "PSD - Toxic pentru democratie", la 10 euro (47,70 de lei); o sapca alba cu inscriptia "Make Romania Great Again", la 25 de euro (119,25 de lei).Seful statului a primit anul trecut tablouri, drapele, icoane si alte obiecte decorative, printre care unele realizate de copii. Printre acestea se numara un tablou modern realizat de copii de la Scoala nr. 1 din satul Galbinasi reprezentand un copac cu frunze colorate realizate cu amprentele palmelor copiiilor, la 10 euro (47,70 de lei), o pisica realizata de copii din materiale reciclabile, la 5 euro (23,85 de lei).Tot in 2019, presedintele Klaus Iohannis a primit 57 de obiecte cu prilejul unor actiuni de protocol, care au ramas in patrimoniul Administratiei Prezidentiale.