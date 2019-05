Presedintele Iohannis, amenintat cu moartea de un criminal inchis la Aiud

Ziare.

com

Potrivit alba24.ro, Costin Munteanu, condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor si inchis la Penitenciarul Aiud, a cerut o gratiere individuala din partea presedintelui Klaus Iohannis, insa solicitarea sa a fost respinsa.Barbatul a hotarat sa ii trimita o scrisoare de amenintare cu moartea presedintelui Romaniei. Scrisoarea respectiva a fost, insa, semnata de catre Costin Munteanu cu numele si datele altui detinut incarcerat la Penitenciarul Aiud.Costin Munteanu a fost condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare cu executare, in luna februarie a anului 2017 de catre Curtea de Apel Alba Iulia. Acesta si-a omorat iubita prin mai multe lovituri cu un corp contondent, in zona capului si i-a lasat cadavrul sa putrezeasca in apropierea Pesterii Vacii din judetul Hunedoara.Administratia Prezidentiala a formulat o plangere impotriva detinutului, acesta fiind trimis in judecata pentru ultraj.