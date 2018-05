Presedintele Iohannis: Institutiile statului trebuie sa le redea romanilor increderea pentru a se intoarce acasa

Ziare.

"In ultima duminica a lunii mai, sarbatorim Ziua Romanilor de Pretutindeni. Indiferent ca traiesc in tara sau in afara ei, romanii au astazi ocazia sa se simta si mai aproape unii de altii, legati de aceeasi dragoste de tara, de aceeasi limba si de aceleasi datini", se arata in mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni.Presedintele sustine ca diaspora romaneasca ajuta la promovarea identitatii tarii, iar institutiile noastre trebuie sa le redea increderea romanilor in tara, astfel incat sa poata reveni acasa."Numeroasa diaspora romaneasca contribuie la promovarea identitatii noastre, fiecare roman fiind un purtator de mesaj al culturii si al obiceiurilor noastre. Institutiile statului roman au datoria sa redea incredere romanilor de pretutindeni in tara lor. Doar astfel, romanii pot reveni acasa pentru a-si pune in slujba comunitatii toate aptitudinile, mentalitatea innoita si experienta dobandita in strainatate, care pot astfel contribui la dezvoltarea unei Romanii puternice", mai spune Klaus Iohannis."In acest An Centenar, in fata atator provocari cotidiene, sunt tot mai potrivite spusele marelui Nicolae Titulescu: 'Nu se poate ca ceea ce a conceput mintea romaneasca, ca ceea ce a simtit inima romaneasca, sa nu poata infaptui energia romaneasca'", se arata in mesaj.Cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis a primit miercuri la Palatul Cotroceni un grup de romani care detin functii publice in tarile de resedinta, pentru a sublinia importanta implicarii lor in comunitatile in care traiesc si a face un prim pas spre crearea unor retele informale de profesionisti in care sa fie promovat schimbul de experienta si de bune practici.