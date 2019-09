Militarul roman ucis in Kabul a fost decorat: Si-a facut datoria cu pretul vietii

Ziare.

com

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare post-mortem a sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Stefan.Astfel, in semn de recunostinta si apreciere pentru devotamentul exceptional si spiritul de sacrificiu de care a dat dovada in timpul executarii unei misiuni in Teatrul de Operatii din Afganistan, facandu-si datoria cu pretul vietii, Presedintele Romaniei a conferit post-mortem Ordinul National 'Steaua Romaniei' in grad de Cavaler, cu insemn de razboi, sublocotenentului Polschi Alexandru Ciprian-Stefan", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale, remis vineri.Amintim ca joi dimineata s-a produs o explozie puternica in centrul capitalei afgane Kabul , in apropierea cartierului general al NATO si a unor birouri guvernamentale, intre care principalul serviciu de informatii afgan.5 persoane si-au pierdut viata, printre care si militarul roman, iar alte 35 au fost ranite.Atentatul s-a produs la trei zile de la un altul ce a distrus 80% din cladirea Ambasadei Romaniei la Kabul si in care un alt roman, de data aceasta membru al corpului diplomatic, si-a pierdut viata, in timp ce un altul a fost ranit. Si diplomatul va fi decorat post mortem de presedinte.