Presedintele Iohannis spune ca e nevoie rapid de masuri concrete pentru a rezolva problemele cronice ale sistemului sanitar romanesc

"Cand vorbim despre viitor, vorbim despre tineri medici, carora le revine datoria de a duce mai departe numele predecesorilor lor si reputatia spitalelor in care s-au format, dar si despre proiectele si obiectivele pe care ni le-am asumat in plan extern. Viitorul inseamna acces universal la actul medical si un nou concept bazat pe preventie, medicina personalizata, inovare si sustenabilitate. Pentru atingerea acestor obiective,", a spus seful statului la ceremonia de decorare.El a subliniat ca pentru romani 2018 este un moment de mare insemnatate, in care "celebram trecutul si vorbim despre viitor, despre viziune, despre cum va arata Romania peste 100 de ani".In acest context, Iohannis a precizat ca Centenarul Marii Uniri reprezinta cel mai potrivit prilej pentru a acorda Ordinul 'Meritul Sanitar' spitalelor care implinesc un numar semnificativ de ani de la infiintare, ani in care s-au remarcat prin rezultatele obtinute in perfectionarea actului medical, declarandu-se bucuros ca aceasta recunoastere are loc in perioada in care se marcheaza si Ziua Mondiala a Sanatatii."Cand evocam trecutul, ne gandim la medici de exceptie, care au facut cunoscut numele tarii noastre peste hotare, la promotori ai unor specialitati medicale precum urologia sau chirurgia plastica si reconstructiva, la spitale care le poarta numele in semn de profunda consideratie si recunoastere a meritelor lor. Ne referim, totodata, la", a adaugat presedintele Iohannis.El a subliniat ca modelele de bune practici trebuie recunoscute si valorificate."Cu medici de exceptie, cu echipe de management animate de determinare si abnegatie, precum cele din care faceti parte si dumneavoastra,. Sunteti exemple de profesionalism, responsabilitate, daruire si efort continuu in slujba unei cauze nobile, aceea de a avea grija de sanatatea noastra, a tuturor. Am certitudinea ca veti contribui la acea schimbare a sistemului medical romanesc pe care ne-o dorim cu totii", le-a transmis presedintele Iohannis medicilor prezenti la ceremonie.Presedintele Klaus Iohannis a decorat, marti, in semn de "apreciere pentru intreaga activitate de asistenta medicala, precum si pentru rezultatele obtinute in perfectionarea actului medical", mai multe unitati medicale.