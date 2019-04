Presedintia a anuntat intrebarile pentru referendumul pe Justitie

UPDATE 13:30

Anuntul vine cu exact o luna inainte de ziua referendumului si la o zi dupa ce PSD a modificat in Parlament Codurile Penale , in procedura de urgenta si cu sprijinul ALDE, UDMR si al reprezentantilor minoritatilor nationale.Klaus Iohannis a semnat decretul pentru organizarea referendumului national.Seful statului s-a fotografiat semnand documentul, imaginea fiind postata pe site-ul Administratiei Prezidentiale.- Presedintele Romaniei decreteaza:Art 1: Poporul e chemat sa isi exprime privinta cu privire la urmatoarele teme:1. Interzicerea amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie.2. Interzicerea OUG in domeniul infractiunilor si organizarii judiciare si extinderea dreptului de a ataca OUG direct la CCR.Art 2: Pentru realizarea celor prevazute la Art 1 cetatenii sunt chemati sa raspunda la urmatoarele intrebari:1. Sunteti de acord cu interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie?2. Sunteti de acord cu interzicerea OUG si cu extinderea dreptului de a ataca OUG direct la CCR?Art 3. Data referendumului este 26 mai 2019.- Presedintele va transmite un mesaj public cu privire la referendum astazi la ora 19:00.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat in data de 4 aprilie ca referendumul pe Justitie va avea loc pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, si se va referi la doua teme:siIn vederea organizarii lui, Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni cu reprezentanti ai societatii civile si ai partidelor parlamentare, dupa care a adresat o scrisoare de consultare oficiala a Parlamentului.Pentru ca nimeni nu s-a impotrivit si toti pasii procedurali au fost indepliniti, opinia publica mai astepta sa afle cum suna intrebarea sau intrebarile prin care presedintele doreste sa afle care este opinia romanilor cu privire la starea Justitiei.Legea referendumului a fost modificata de mai multe ori in ultimii ani, iar forma aflata acum in vigoare prevede doua conditii obligatorii. Astfel, pentru ca un referendum national sa fiela el trebuie sa participe 30% din alegatorii inscrisi pe listele electorale permanente, iar ca sa fietrebuie ca numarul buletinelor cu optiunile "Da" sau "Nu" sa depaseasca 25%.Scrutinul este organizat de Guvern, iar presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituletu-Buica, a precizat miercuri ca, potrivit legii, fiecare intrebare este scrisa pe un buletin separat.PNL si USR au declarat pe mai multe voci ca sustin demersul presedintelui, in timp ce PSD si ALDE se impotrivesc, sustinand ca oricum un astfel de referendum este doar consultativ, neobligand Parlamentul la nimic.