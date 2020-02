Pretul amatorismului. Ce optiuni mai are presedintele Iohannis

Ziare.

Cel mai greu de explicat in motivarea CCR mi se pare existenta conflictului juridic de natura constitutionala, adica admisibilitatea, cat timp un real blocaj in activitatea Parlamentului nu poate fi dovedit. Deci admisibilitatea, motiv pe care banuiesc ca il invoca si cele doua voturi contrare deciziei, cel al Liviei Stanciu si cel al Siminei Tanasescu.Pe fond insa, dupa cum anticipam de mai multa vreme si cum explica si fostul consilier prezidental Claudiu Dinu la Europa FM, chestiunea este cu mult mai nuantata. Dispozitivul deciziei spune caDeciDeci CCR nu a cerut o desemnare care sa aiba majoritate dovedita, ceea ce intr-adevar ar anula de plano sansa anticiptelor, ci doar una facuta in scopul real de a crea majoritate.Desemnarea dlui Orban era constitutionala daca era facuta pentru ca dl Orban sa incerce in mod real constituirea unei majoritati pentru a obtine investitura. Dar cat timp exista o decizie a conducerii partidului care stabileste ca guvernul nu va fi votat, e clar ca intentia nu a existat. Si daca presedintele nu stia in momentul desemnarii acest lucru, desi premierul il anuntase deja, putea sa ii retraga premierului desemnat mandatul exercitat in sens invers celui constitutional. Daca nu a facut, a asumat aceasta conduita.Daca dl Orban nu tinea sa spuna tuturor ca este propus pentru vot de neincredere ar fi fost cu mult mai greu pentru CCR sa ia aceasta decizie. De ce a facut exces de declaratii si decizii de partid? Pentru a nu se pune in pozitia politica de presedinte de partid picat de propriul partid. De ce nu a pus pe altcineva in postura de premier picat? Ca nu cumva sa sa treaca si el sa ramana pe dinafara.Chestiunea este esentiala pentru termenul de 60 zile pana la dizolvarea Parlamentului. Daca viitoarea propunere va fi prima, de atunci va curge termenul pentru anticipate si astfel s-ar ajunge cu ele in august - septembrie, adica ar deveni inutile.Dispozitivul deciziei CCR ii cere presedintelui sa faca alta propunere, deci logic ar fi ca propunerea actuala sa nu mai poata ajunge la vot. Dar presedintele CCR, Valer Dorneanu, sugereaza ca nu va exista o dezlegare si, in functie de solutia aleasa, s-ar putea ajunge la o noua sesizare a CCR.Daca presedintele nu va retrage mandatul dlui Orban, PSD - Pro Romania - ALDE nu au cum sa accepte sa voteze si ar urma o noua tergiversare pana cand, intr-adevar, iar s-ar ajunge la CCR, ceea ce ar insemna cu totul saptamani intregi de criza politica.Depinde ce va spune motivarea, dar dispozitivul nu pare a pune vreo interdictie in acest sens, iar Valer Dorneanu da char asigurari in acest sens. Singura conditie este o reala intentie de a crea majoritate. Premierul interimar spune acum ca ar incerca sa o faca.Greu de crezut, cat timp in jurul sau s-a produs o polarizare. Ar fi cel mai probabil respins. Dupa care, daca ar fi propus din nou, la CCR s-ar ajunge exact pe ideea ca propunerea nu are sanse sa genereze majoritate si ne-am afla in ipoteza deja declarata conflict.Deci o redesemnare se anunta posibila, dar probabil nu ar face decat sa prelungeasca criza.Situatia este mult complicata de apropierea coronavirusului. Nu discut aici gravitatea situatiei in sine, dar panica incepe sa se profileze. Si de aceea pentru public va fi greu de dus si o criza politica prelungita, inevitabila in cazurile 1 si 2 de mai sus.Daca nu o va face, domnia sa si PNL vor fi mitraliati non-stop de PSD si Pro Romania, care deja au pregatit terenul, oferind solutii tentante de tip uniune nationala sau tehnocratie.Guvern minoritar PNL nu cred ca ar mai vrea presedintele sa instaleze, pentru ca liberalii sa nu deconteze singuri momentul 1 septembrie - majorarea pensiilor, adica piatra de incercare, cea care reprezinta si principalul motiv al demersului anticipatelor.Presedintele a respins deocamdata guvernul de uniune nationala si a atacat dur PSD, sugerand ca nu il va accepta intr-o formula de guvernare, ceea ce nici nu cred ca PSD isi doreste in acest an electoral.Ar ramane asadarCel mai rau lucru crd ca ar fi mentinerea unui guvern Orban interimar, prizonier, pana la alegerile la termen.Pe ansamblu, cred ca am asistat la o mostra dezarmanta de amatorism prin intrarea la intamplare, fara planuri de rezerva, intr-o procedura extrem de complicata si fara precedent care s-a impiedicat exact acolo unde anticipasem de la inceput ca se va impiedica, la CCR.