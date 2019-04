Prima reactie a lui Iohannis in scandalul Toader-PSD: Asa ceva e inadmisibil

"PSD pregateste o remaniere guvernamentala care vrea sa intareasca asaltul asupra Justitiei"

"Democratia se apara de catre fiecare dintre noi, zi de zi"

Ziare.

com

Seful statului a precizat ca va lua o decizie pe care o va anunta la inceputul saptamanii viitoare.Declaratiile au fost facute la Palatul Cotroceni, la finalul ceremoniei anuale organizate cu prilejul primirii magistratilor absolventi ai Institutului National al Magistraturii."Avem nevoie de acesti tineri hotarati, fiindca Justitia din Romania este sub asaltul PSD de mai bine de doi ani.Ieri au fost trimise la Cotroceni propunerile de revocare si propunerile de noi ministri. Primind acele scrisori, mi-am pus intrebarea ce se doreste cu aceasta remaniere guvernamentala, fiindca de regula o remaniere se face pentru a face guvernul mai bun, mai eficient, mai eficace.Prima mea impresie este ca aceasta remaniere se face pentru ca lucrurile sa mearga mai prost. Or, asa ceva e inadmisibil.Este o prima impresie pe care am vrut s-o comunic. Mai multe voi comunica la inceputul saptamanii viitoare, cand voi avea o explicatie pe ceea ce, probabil, va trebui sa se intample", a declarat Klaus Iohannis.Intrebat de jurnalisti, presedintele a precizat ca a vorbit cu premierul Dancila despre remanierea decisa ieri de conducerea PSD."I-am comunicat ca va primi de la mine un raspuns la inceputul saptamanii viitoare. Insa lucrurile incep sa capete un contur trist. Am convocat un referendum pentru a afla opinia romanilor despre acest asalt pesedist asupra Justitiei, iar PSD pregateste o remaniere guvernamentala care vrea sa intareasca asaltul asupra Justitiei. Acest lucru nu poate sa fie de bun augur", a mai spus seful statului.Klaus Iohannis a subliniat ca nu poate sa semneze "niste acte fara a evalua urmarile intregii remanieri guvernamentale", de aceea, va face "cateva clarificari la inceputul saptamanii viitoare".Intrebat tot de jurnalisti, presedintele precizat ca nu a discutat si nici nu intentioneaza sa discute cu Tudorel Toader, dar si ca in acest moment nu se pune problema prezentei sale la viitoarea sedinta de guvern, pentru a preveni adoptarea controversatelor ordonante de urgenta dorite de PSD.La ceremonia de la Palatul Cotroceni au fost prezenti, alaturi de absolventi, mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, in frunte cu judecatorul, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general, sau judecatorulsi procuroruldin partea CSM."Din acest moment, sunteti aparatorii legii si ai dreptatii. Spun acest lucru convins fiind ca judecatorii si procurorii pot si trebuie sa contribuie la consolidarea valorilor fundamentale ale unei Romanii moderne, europene.Porniti pe un drum despre care stiti deja ca este plin de provocari, drum pe care de fiecare data veti fi obligati sa-l parcurgeti singuri, avand drept repere exclusiv. Va spun aceste lucruri pentru ca trebuie sa fiti pregatiti sa faceti fata presiunilor si asalturilor din partea unor politicieni asupra sistemului de justitie", a declarat presedintele Iohannis.Seful statului a mai subliniat ca "vedem cu totii, de doi ani deja, cum legi fundamentale intr-un stat de drept se modifica in functie de interesul unora sau altora, ajunsi vremelnic in functii politice importante"."Contextul actual ne arata ca progresul facut cu mari sacrificii pentru consolidarea independentei Justitiei nu e ceva castigat in mod definitiv, ci presupune un efort continuu din partea tuturor.Mentinerea cursului democratic al Romaniei depinde si de puterea dumneavoastra de a ramane fideli misiunii pe care v-ati asumat-o. Trebuie sa nu uitam ca democratia se apara de catre fiecare dintre noi, zi de zi", le-a mai transmis, printre altele, presedintele tinerilor judecatori si procurori, carora le-a cerut ca prin activitatea lor sa participe la "evolutia sanatoasa a Romaniei".