Prima reactie a presedintelui Iohannis, dupa ce ALDE a rupt alianta cu PSD: O sa vorbeasca maine despre criza de ieri

Iohannis a participat marti la Reuniunea Anuala a Diplomatiei Romane, primindu-i la Palatul Cotroceni pe sefii de misiuni si consulii generali."Despre actuala criza guvernamentala, despre remaniere, despre calea de iesire din criza,(miercuri - n.red.), dar dvs va veti intoarce la post si o sa fiti intrebati 'ce se intampla in Romania? cum se va solutiona criza? cum vor decurge alegerile?', iar dvs sa raspundeti asa: 'Romania are o democratie solida, Romania are o democratie consolidata prin referendumul care s-a tinut pe 26 mai anul curent si care a adus un raspuns foarte clar al romanilor pentru democratie, pentru o cale proeuropeana, pentru o abordare solida transatlantica, pentru un stat de drept, pentru o justitie dreapta, pentru consolidarea si continuarea luptei impotriva coruptiei', dvs sa raspundeti asa.Romania va ramane o democratie si un partener credibil si stabil in orice conditii.O sa va intrebe partenerii, prietenii nostri ce se va intampla, cum se va intampla, iar dvs sa raspundeti asa: 'orice se va intampla in Romania se va intampla in limitele Constitutiei. Romania este o democratie consolidata in care Constitutia este respectata si, indiferent de solutia gasita, Romania va ramane un partener serios, predictibil, credibil, angajat in demersurile comune care sunt in curs", a declarat presedintele Klaus Iohannis.De asemenea, seful statului le-a transmis sefilor de misiuni diplomatice ca exista solutii la actuala criza guvernamentala."Si va spun voua ca solutii exista si eu voi veghea. Nu, voi garanta ca aceste solutii sa fie constitutionale. Am incredere in implicarea dvs profesionista, esentiala in acest scop si va doresc mult succes in continuare pentru romani si pentru Romania", a conchis presedintele.Puteti citi integral discursul presedintelui Klaus Iohannis aici ALDE a decis, luni, sa rupa coalitia cu PSD, sa iasa de la guvernare si sa faca o alianta electorala cu ProRomania, partidul lui Victor Ponta, pentru sustinerea lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din toamna.In replica, Viorica Dancila a convocat o sedinta de urgenta a conducerii PSD si in urma discutiilor s-a stabilit ca PSD ramane la guvernare si va stabili pasii urmatori pentru a face fata unei posibile motiuni de cenzura de rasturnare a guvernului.PSD a mai stabilit si cine va lua locul ministrilor ALDE care vor parasi Guvernul si a anuntat ca Ramona Manescu va ramane in Executiv, chiar daca va fi exclusa din ALDE pentru aceasta decizie.Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a mai anuntat ca se retrage din cursa pentru prezidentiale, ca isi va da demisia din functia de presedinte al Senatului, dar si ca, de pe bancile Opozitiei, va vota o eventuala motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila.