PSD si UDMR reactioneaza dur la acuzatiile lui Iohannis pe tema maghiara: O iesire anti-romaneasca si anti-democratica!

"Iesirea de astazi a presedintelui Iohannis arata cat de jos poti sa ajungi in politica. Este o iesire care descalifica total functia prezidentiala! (...) Presedintele Iohannis stia ca PSD este impotriva proiectului privind autonomia Tinutului Secuiesc. Stia ca la ora 14:00 acest proiect va fi respins definitiv de Senat. Asa cum au mai fost respinse multe alte proiecte similare de-a lungul timpului. Cu toate acestea, a avut aceasta iesire anti-romaneasca si anti-democratica", a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.In plus, liderul PSD a contraatacat, la randul sau."Ii amintesc presedintelui Iohannis ca nu a avut nicio reactie cand ambasadorul Romaniei la Budapesta a fost terfelit in urma cu cateva zile. A tacut complice. Daca era un adevarat patriot, l-ar fi aparat pe Ambasadorul roman! (...)Cred ca presedintele Iohannis trebuia sa fie mai preocupat ca a trimis romani la export pe plantatiile din Germania. Oameni pe care presedintele Iohannis si Guvernul i-a abandonat. De asemenea, cred ca presedintele Iohannis ar fi trebuit sa fie mai preocupat de faptul ca Guvernul lui lasa ca padurile sa fie taiate", l-a acuzat Marcel Ciolacu pe Klaus Iohannis.Totodata, presedintele PSD a subliniat ca romanii asteapta de la seful statului "solutii concrete pentru problemele lor, nu lupte politice".La randul sau,, considera ca Klaus Iohannis "dezinformeaza grosolan si se instiga impotriva maghiarilor", cerandu-i sa isi "ceara scuze pentru acest derapaj periculos"."Klaus Iohannis, isterizat si nervos, a avut o declaratie nedemna pentru un presedinte, cu un mesaj tipic PRM-ist violent si periculos: ungurii ne iau Ardealul.Astazi am fost martorii unui eveniment fara precendent in ultimii 30 de ani: de la microfonul Cotroceniului se dezinformeaza grosolan si se instiga impotriva maghiarilor. UDMR respinge ferm acest gen de discurs si orice fel de instigare. Presedintele trebuie sa-si ceara scuze pentru acest derapaj periculos", a scris pe Facebook Kelemen Hunor.Un proiect depus in luna decembrie de UDMR referitor la autonomia Tinutului Secuiesc a fost adoptat tacit de Camera Deputatilor pe 23 aprilie si va ajunge la Senat, camera decizionala.Din cauza scandalului public care a izbucnit, Senatul se reuneste miercuri, la ora 14:00, pentru a respinge proiectul in regim de urgenta.C.B.