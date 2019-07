"Ramona Manescu, Mihai Fifor si Nicolae Moga au intrat in Guvernul Dancila. Iohannis a semnat decretele"

Ramona Manescu, personaj controversat

Ministrul de Interne joaca in filme cu mafia italiana

Totodata, seful statului a semnat si demisiile lui Carmen Dan si Teodor Melescanu.Noii membri ai Guvernului vor depune juramantul la ora 11:00, dupa care vor intra direct in sedinta Executivului, care e programata la Palatul Victoria, la ora 13:00.Ramona Manescu este foarte apropiata atat de fostul presedinte al PNL Crin Antonescu si de vechea aripa USL-ista, cat si de actualul presedinte al PSD, Viorica Dancila, despre care spunea in 2017 ca este "".Anul trecut, Manescu a insotit-o pe Dancila intr-o vizita in tarile arabe. Mai mult, presa a relatat pe larg despre legaturile politice si afacerile transpartinice ale familiei Ramona si Rares Manescu.In 2013, Romania Libera dezvaluia, partid aflat la putere.De asemenea, jurnalistii de la RISE Project au publicat in ultimii trei ani ample investigatii foarte bine documentate despre afacerile Ramonei Manescu. "", dezvaluie RISE Project.In ce-l priveste pe Nicolae Moga, si acesta are ceva pete de culoare in trecutul sau. Este membru PSD din 2003 si senator de Constanta de trei mandate.Moga este, din 1992, beneficiarul unui certificat de revolutionar, avand calitatea de "luptator cu merite deosebite".In 2017 s-a facut remarcat dupa ce l-a amenintat pe seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta sa nu mai iasa in presa cu "nenorociri", ca sa nu sfarseasca precum comisarul Cattani, din filmul La Piovra (Caracatita) .