Reactia lui Iohannis cand presa i-a atras atentia ca a furnizat informatii incorecte despre deschiderea scolilor din Franta

Iohannis: Fiecare familie va gasi o solutie pentru frecventarea scolii

Ziare.

com

Motivele pentru care in Romania nu se mai deschid scolile nu sunt aceleasi ca in Franta, sustine Iohannis. Iar parintii care au copii de varsta scolara pe care nu au cu cine sa-i lase acasa, in saptamanile urmatoare, vor trebui sa gaseasca o solutie proprie.Reamintim ca, luni, Klaus Iohannis si ministrul Educatiei, Monica Anisie, au precizat ca elevii nu se vor mai intoarce in clase decat in septembrie Printre argmentele invocate de presedintele Iohannis pentru luarea acestei decizii s-a numarat si un caz din Franta. Era vorba despre o provincie in care s-ar fi incercat reluarea cursurilor si, in consecinta, s-a inregistrat un numar crescut de cazuri de COVID-19.Ulterior, autoritatile din Franta au dezmintit , la solicitarea cotidianului Libertatea, respectivele informatii, sustinand ca sunt false: nu s-au redeschis experimental scoli, iar in cele care inca functioneaza nu s-au inregistrat imbolnaviri de COVID-19.Intrebat marti de presa cum stau totusi lucrurile, Iohannis a declarat ca se da prea multa atentie acestui exemplu."Informatia este corecta. Este doar un exemplu, i s-a dat prea multa atentie.Unii dintre dvs au cerut informatia si colegii mei va dau linkul. E un studiu facut de institutul Pasteur. E verificabil. Nu m-am referit la situatia de ieri sau alaltaieri din Franta.Inca decizia de a nu deschide scolile din Romania nu s-a bazat pe acest exemplu, ci pe faptul ca la noi sunt multi elevi si nu se poate face distantare sociala cum trebuie.Elevii pot duce boala acasa.Nici in Italia nu s-au redeschis scolile. S-a luat aceasta decizie in Danemarca, dar la noi lucrurile nu stau la fel ca in Danemarca", a precizat presedintele Klaus Iohannis.Intrebat cum vor proceda - in conditiile in care anul scolar nu se mai reia - parintii care au copii si care, totusi, trebuie sa revina la munca, Iohannis a precizat:"Exista o legislatie in vigoare care permite unui parinte sa stea acasa daca scoala e inchisa. Cred ca foarte multi au o problema cu asta, dar ganditi-va ce problema ar avea daca ar trimite copilul la scoala si s-ar imbolnavi si ar aduce boala in familie. Isi va gasi fircare familie de romani o solutie proprie, in speranta ca aceatsa faza nu va dura prea mult", a mai spus Iohannis.