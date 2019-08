Reactia lui Iohannis dupa atacul virulent al sectiei CSM conduse de Lia Savonea

Ziare.

com

"Presedintele Romaniei nu a justificat respingerea propunerii in functia de ministru al Justitiei a judecatorului Dana-Cristina Girbovan, ci a cetateanului roman Dana-Cristina Girbovan, care a acceptat propunerea premierului de a ocupa o functie de ministru intr-un guvern politic si care a si inaintat demisia din magistratura", transmite seful statului intr-un comunicat remisDaca alta ar fi perspectiva, "ar insemna ca fie propunerea transmisa de prim-ministru pentru functia de ministru al Justitiei era in contradictie flagranta cu Legea fundamentala, fie magistratul nominalizat, prin acceptarea acestei propuneri, ar fi fost in dezacord cu propriul sau statut profesional", sublinieaza documentul citat.Iohannis atrage atentia ca opinia Sectiei pentru judecatori a CSM "induce ideea ca un judecator poate ocupa o functie de ministru" si, de aceea, "este ingrijoratoare si de natura sa vulnerabilizeze, prin ea insasi, independenta si prestigiul Justitiei si al statutului de judecator".De altfel aceasta pozitie o sustin chiar trei judecatori CSM, care au tinut sa se delimiteze ei insisi de comunicatul Sectiei conduse de Lia Savonea.Iohannis insista si subliniaza aceasta eroare de perspectiva:"Sectia pentru judecatori a CSM trebuie sa explice cum ar fi putut presedintele Romaniei sa numeasca in functia de ministru un judecator, asa cum se afirma explicit in comunicatul transmis public.".In plus, seful statului le transmite celor care au semnat comunicatul CSM ca mai bine ar fi parcurs inainte "recomandarile Comisiei de la Venetia, potrivit carora judecatorul trebuie sa demisioneze inainte de a concura pentru o functie politica, deoarece, chiar daca nu este desemnat, acesta va fi identificat cu o anumita tendinta politica, in detrimentul independentei.Comisia de la Venetia considera, totodata, ca judecatorii nu ar trebui sa se puna intr-o pozitie in care independenta sau impartialitatea lor ar putea fi periclitate".Pe de alta parte, presedintele aminteste ca, "prin opiniile exprimate, Sectia pentru judecatori a CSM nu ar trebui sa faca politica, ci sa promoveze in mod real independenta Justitiei si a fiecarui judecator in parte, nepartinitor si in limitele competentelor sale constitutionale".Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca respinge "in integralitate" remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile primite sunt inacceptabile."Nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile pe care le-am primit sunt pur si simplu inacceptabile. Asadar, resping in integralitate remanierea propusa de premier", a declarat seful statului.Asta inseamna ca presedintele a refuzat sa semneze inclusiv decretul prin care Dana Girbovan era numita ministru al Justitiei.Anterior, judecatorul Girbovan isi daduse demisia din magistratura, gest de care CSM a luat act intr-o sedinta de urgenta . Dupa ce a fost respinsa de Iohannis, Girbovan a renuntat imediat la demisie si a inregistrat o cerere in acest sens... tot la CSM.