Reactia lui Iohannis dupa decizia CCR privind conflictul cu Dancila

CCR a dat dreptate si premierului, si presedintelui

Seful statului a subliniat faptul ca CCR a confirmat pozitia lui, si anume ca premierul Dancila trebuie sa mearga "de indata" in Parlament pentru un nou vot de validare, dupa iesirea ALDE de la guvernare si schimbarea compozitiei politice a Executivului.In schimb, in ceea ce priveste faptul ca CCR l-a obligat sa semneze decretele de numire a ministrilor interimari, Klaus Iohannis a spus ca asteapta sa vada mai intai textul deciziei de azi si motivarea, urmand sa faca o analiza si sa ia deciziile corespunzatoare.Citeste aici textul integral al declaratiei de presa sustinute de Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.- Presedintele vine la pupitru:- CCR a luat astazi in discutie actuala situatie politica.- Decizia de astazi a CCR nu schimba cu nimic situatia politica in care se afla Guvernul de trei saptamani.- Guvernul nu mai are aceeasi compozitie prin plecarea ALDE si prim ministrul e obligat sa mearga in Parlament sa ceara un vot de incredere.- Si CCR a ajuns corect si inevitabil exact la aceeasi concluzie pe care o spun de trei saptamani. Guvernul Dancila sa mearga de indata in Parlament.- Celelalte blocaje sunt generate de refuzul doamnei prim ministru de a se prezenta in fata Parlamentului pentru a primi un vot de incredere.- Deciziile mele referitoare la aplicarea deciziei CCR le voi lua dupa publicarea si analiza deciziei, care probabil va fi in perioada urmatoare.- Daca dna Dancila doreste sa se puna capat acestei crize guvernamentale, va mai spun o data: Doamna prim ministru, poftiti in fata Parlamentului pentru votul de validare!- Declaratiile presedintelui sunt transmise LIVE pe site-ul Administratiei Prezidentiale Miercuri, Curtea Constitutionala a admis partial sesizarea facuta de premierul Dancila cu privire la existenta unui conflict intre Guvern si Presedintie.In urma deciziei de miercuri, presedintele Klaus Iohannis este obligat sa semneze decretele de revocare a unor ministri, sa numeasca ministrii interimari propusi de premierul Viorica Dancila pentru a rezolva problema continuitatii Guvernului, dar si sa motiveze refuzul numirii noilor ministri titulari.Pe de alta parte, CCR precizeaza in decizia de azi ca premierul trebuie sa mearga in Parlament pentru a obtine un vot pentru remanierea propusa, urmare a retragerii ALDE de la guvernare, decizie prin care s-a schimbat compozitia politica a Executivului.In data de 23 august Comitetul Executiv al PSD a decis remanierea unor ministri - la Justitie, Educatie si Interne - iar in data de 27 august, trei dintre cei patru ministri ALDE si-au dat demisia din Guvern dupa ce formatiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu a decis sa iasa de la guvernare. In aceeasi zi, premierul Dancila a trimis la Cotroceni- Nicolae Badalau la Energie, Ioan Denes la Mediu si Stefan Radu Oprea la Relatia cu Parlamentul - insa presedintele Iohannis a refuzat sa semneze decretele de numire in functie.Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a declarat pentruca presedintele Iohannis era obligat de Constitutie sa numeasca ministrii interimari.De cealalta parte, partidele din Opozitie au sustinut la unison ca premierul Dancila trebuie sa obtina un nou vot in Parlamentul pentru guvernul remaniat fara ALDE.Dupa refuzul presedintelui, Guvernul a dat o ordonanta de urgenta prin care secretarul general Toni Grebla a primit atributii de ministru interimar la cele trei ministere ramase fara conducere, iar premierul Dancila a reclamat la CCR un conflict de natura constitutionala intre Guvern si Presedintele Romaniei.