Iohannis sustine ca Guvernul nu poate da OUG pe Codurile Penale, Toader are alta interpretare

Toader sustine ca nu e aceeasi situatie din 2010

PSD vrea OUG pe Codurile Penale

"Asta pur si simplu nu se poate. S-a mai incercat. Exista practica Curtii Constitutionale a Romaniei, care le-a declarat neconstitutionale. Guvernul nu poate legifera prin ordonanta de urgenta pe o speta care se afla in procedura in Parlament. Deci nu se poate", a sustinut, joi, seful statului, aflat la Consiliul European de iarna.Presedintele face referire la o decizie CCR mai veche. Atunci Guvernul Boc a vrut sa dea OUG pentru a modifica Legea Educatiei, in timp ce aceasta se afla in procedura parlamentara avansata.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, joi, ca o eventuala OUG pe Codurile Penale nu contravine deciziei CCR privind modificarea legilor in timp ce se afla deja in procedura parlamentara, situatiile nefiind similare, iar concluzia sa a fost ca "unii spun ce stiu, iar altii stiu ce spun".In ceea ce priveste justificarea urgentei unui act normativ pe aceasta tema, el a precizat ca urgenta era de anul trecut si este "si mai urgenta astazi".El a explicat contextul in care a fost emisa decizia CCR care arata ca nu se poate da OUG pe o lege aflata deja in Parlament:"Era undeva in vara lui 2010, cand Parlamentul elaborase, dezbatuse proiectul de lege pentru noua Lege a Educatiei. Trecusera de Camera Deputatilor, trecusera de Senat si urma votul final din Senat.In momentul acela, Guvernul a venit si a elaborat un proiect de lege propriu, pe care l-a promovat. Ce a spus Curtea? Ca nu poate Guvernul sa preia de la legiuitor un act normativ care se afla in faza de adoptare finala. Ca parcursul legislativ trebuie sa fie, sa ramana cel al legiuitorului.Astazi, daca vom vorbi de o ordonanta pentru modificare Cod Penal, Procedura Penala, Guvernul nu va veni sa inlocuiasca cele doua Coduri - Penal, Procedura Penala - cu alte Coduri, cum era atunci. Deci legea Parlamentului era inlocuita cu ordonanta Guvernului. De data asta, Guvernul, daca va veni, nu va veni sa inlocuiasca acest Cod Penal cu altul".Legile de modificare s-au intors la Parlament, dupa ce CCR declarase mai multe articole neconstitutionale. Acum, in Legislativ vor ramane doar acele articole unde au fost gasite nereguli, iar cele constitutionale vor fi incluse intr-o ordonanta de urgenta."Acum, in cadrul CEx, la propunerea unuia dintre colegi, in unanimitate s-a decis ca articolele declarate constitutionale sa faca obiectul unei OUG. Cele neconstitutionale vor veni din nou in Parlament", a spus Dancila, indemnandu-i pe jurnalisti sa ceara detalii de la ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Intrebata de ce s-a ales aceasta cale, Dancila a raspuns: "Stim foarte bine ca, atunci cand CCR declara o lege constitutionala, ea este obligatorie pentru toata lumea".