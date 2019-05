Reactia presedintelui dupa ce un timisorean a strigat "Jos Iohannis": Fiecare cu parerea lui

Ziare.

Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, vineri, Sinagoga evreiasca din Cetatea Timisoarei.In momentul in care se apropia de Sinagoga, un trecator a strigat "Jos Iohannis", iar seful statului a replicat "Fiecare cu parerea lui".Sinagoga din Timisoara se afla intr-un proces de restaurare, cu bani atat de la Guvernul Romaniei, cat si de la comunitatea evreilor. Lucrarile costa aproximativ 6 milioane de lei si sunt programate sa se finalizeze in anul 2020. Dupa aceea ar putea intra in circuitul cultural al orasului Timisoara.Ulterior, presedintele Klaus Iohannis se va intalni, la Palatul Baroc din Timisoara, care gazduieste Muzeul de Arta si care se afla in Piata Unirii, cu mai multi primari din judetul Timis, constituiti in Grupul de Reforma in Administratia Locala (GRAL).Din acest grup fac parte edili din toate partidele politice care si-au propus sa prezinte decidentilor politici proiectele din localitatile pe care le conduc si sa incerce rezolvarea lor, in special pe partea financiara.