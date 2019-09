Reactia presedintelui Iohannis, dupa victoria lui Kovesi la Bruxelles

Ziare.

Seful statului saluta votul dat azi in COREPER si subliniaza ca fiind unul substantial se confirma pregatirea, experienta si competenta fostei sefe DNA."Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentantilor Permanenti ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruta Kovesi pentru pozitia de procuror sef al Parchetului European.Ma bucur ca votul acordat de statele membre ale Uniunii Europene a fost unul substantial, fapt care confirma aprecierea pentru pregatirea, experienta si competenta doamnei Kovesi", a transmis presedintele Klaus Iohannis intr-o declaratie remisa Ziare.com.De asemenea, acesta spune ca rezultatul de joi este o victorie importanta pentu tara noastra, in special pentru ca "a fost obtinut in pofida faptului ca Guvernul PSD a incercat permanent sa blocheze candidatura unui profesionist, recunoscut pentru lupta sa impotriva coruptiei si in apararea statului de drept"."Asa cum am actionat in acest caz, voi continua sa sprijin romani integri, competenti si profesionisti in functii de conducere la nivelul institutiilor Uniunii Europene", a mai spus presedintele.Laura Codruta Kovesi a fost votata, joi, pentru functia de procuror-sef european cu o majoritate covarsitoare in Consiliul Uniunii Europene.Astfel fosta sefa a DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea COREPER de joi, la capatul unor luni in care negocierile au fost bruiate de zgomotul de la Bucuresti si de tentativele Guvernului Dancila de a o compromite pe Kovesi, prin orice mijloace.Potrivit procedurii, urmeaza o confirmare oficiala a acestui vot in plenul Parlamentului European. Reamintim ca PE si-a mentinut saptamana trecuta sustinerea pentru Kovesi.Iata reactii la cald din tara si de peste hotare , dupa votul favorabil de la Bruxelles.