"Realitatea paralela a Olgutei Vasilescu: Ce s-a intamplat, de fapt, cu salariul lui Klaus Iohannis"

Cat castiga Iohannis?

Povestea salariilor bugetarilor privilegiati si minciunile PSD

Ziare.

com

"Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la fel si altor ministri, pentru ca salariile erau foarte mari. Toti bugetarii vor avea o crestere pe brut la 25% de la 1 ianuarie 2018, echivalentul de 4% net", a declarat Olguta Vasilescu joia trecuta la Antena 3.Ministrul nu a spus la ce raporteaza aceasta scadere, lasand insa impresia ca diminuarea cu 40% ar fi intervenit de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contributiilor, care a afectat si continua sa afecteze foarte multi angajati, atat bugetari, cat si din mediul privat.Cum in presa au inceput apoi sa fie vehiculate tot felul de cifre despre salariul actual al sefului statului, am cerut lamuriri de la Administratia Prezidentiala.Deci cat castiga cu adevarat Klaus Iohannis? In primul rand,Ba chiar de la 1 ianuarie salariul brut i-a crescut cu 31%, ceea ce se traduce printr-o crestere neta de 9% (putin peste 1.100 de lei)."In conformitate cu OG nr. 14/2015, indemnizatia bruta lunara pentru functia de Presedinte al Romaniei a fost, incepand de la data de 1 august 2015, 21.540 lei (indemnizatie neta lunara: 15.942 lei.).Incepand cu data de 1 iulie 2017, in conformitate cu art. 38 alin. 2 pct. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, indemnizatia bruta lunara pentru functia de Presedinte al Romaniei a fost de 17.400 lei (indemnizatie neta: 12.204 lei). Astfel, procentul de diminuare a indemnizatiei brute a fost de 19%", se arata in raspunsul Administratiei Prezidentiale pentruIn decembrie 2017, seful statului a avut un salariu net de 12.204 lei, iar noul an a venit cu cresteri, nu cu scaderi."Incepand de la data de 1 ianuarie 2018, indemnizatia presedintelui este de 22.800 lei (indemnizatie neta: 13.338 lei). Astfel, procentul de crestere a indemnizatiei brute de la 1 ianuarie 2018 fata de 1 iulie 2017 este de 31%, iar al indemnizatiei nete este de 9%", ne-a mai lamurit Administratia Prezidentiala.Dar sa ne amintim putin cand, cum si de ce le-au fost marite salariile demnitarilor.In vara lui 2015, in timp ce premierul de atunci, Victor Ponta, era in Turcia operat la genunchi, Gabriel Oprea, care i-a asigurat interimatul, a dat o ordonanta de urgenta prin care erau mai mult decat dublate salariile pentru presedinte , prim-ministru si ministri, pentru presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si sefii Servicilor, in total, pentru 48 de functii. Ponta a criticat masura si a anuntat ca o va amana cum se intoarce, insa n-a mai facut-o. Insa actualul sef al PSD, Liviu Dragnea, spunea ca masura e foarte buna pentru ca responsabilitatea este foarte mare pentru aceste functii."Este o motivatie corecta ca presedintele, premierul, sefii camerelor, ministrii sa aiba salarii bune pentru ca totusi au raspunderi uriase", spunea in iulie 2015 Liviu Dragnea, adaugand atunci ca masura trebuie completata de Legea Salarizarii care sa creasca salariile tuturor bugetarilor.Si PSD a castigat alegerile promitand inclusiv aceste cresteri si, in timp ce a schimbat 3 guverne intr-un an, a dat si Legea Salarizarii, cu majorarile incluse Si astfel, de la 1 iulie 2017, Legea Salarizarii s-a aplicat pentru toti demnitarii, nu doar pentru inaltii demnitari. Cei care fusesera privilegiati initial au suferit niste scaderi, urmand ca indemnizatiile sa fie apoi majorate etapizat, cum prevede legea Olgutei Vasilescu.Dar PSD a venit si cu alte masuri, printre care trecerea contributiilor de la angajator la angajat, astfel incat nu doar ca nu au crescut decat pe hartie unele salarii, dar multe chiar au scazut de la 1 ianuarie 2018, cand masura a intrat in vigoare. Si aici au inceput noile declaratii ale liderilor coalitiei de guvernare. Ministrul Muncii a inventat scaderi la demnitari ca sa fie "in rand cu lumea", seful PSD a sustinut ca nici nu stie ce salariu i-a intrat pe card si membrii Guvernului Dancila de cate ori ajung fata in fata cu jurnalistii paseaza problema de la unul la altul fara sa aiba vreo solutie concreta.