Referendumul pentru Justitie va avea doua teme. UPDATE: Ce le-a scris Iohannis lui Dragnea si Tariceanu

Interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie;

Interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct Curtea Constitutionala cu privire la ordonante.

A treia iesire in doua saptamani

Nicio vorba pana acum despre "cazul Kovesi"

Referendum pe Justitie in 26 mai

Seful statului a spus ca trimis catre Parlament scrisoarea referitoare la cele doua subiecte ce vor fi supuse in cadrul referendumului din 26 mai.Iohannis a subliniat ca romanii trebuie sa decida daca vor ca persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie sa li stearga efectele condamnarilor si, totodata, daca vor ca Guvernul sa mai adopte OUG in domenii sensibile precum legislatia penala si organizarea sistemului judiciar.Presedintele a criticat din nou guvernarea PSD, afirmand ca de mai bine de doi ani asistam la un permanent asalt asupra justitiei, purtat cu ordonante de urgenta.Societatea, precizeaza seful statului, a obosit sa urmareasca daca cei interesati si-au mai dat o ordonanta de urgenta si traieste cu teama fiecare zi in care este anuntata sedinta de Guvern, a carei ordine de zi reala nu se cunoaste.Pentru ca OUG pot fi atacate direct la Curtea Constitutionala numai de catre Avocatul Poporului, Iohannis spune ca este momentul ca cetatenii sa decida daca nu cumva este necesar ca si alte autoritati constitutionale sa aiba dreptul de a sesiza CCR pentru a stopa efectele ordonantelor neconstitutionale.Seful statului a facut, din nou, apel la Guvern sa nu mai adopte vreo ordonanta de urgenta in domeniul justitiei si politicii penale."Referendumul a intrat in linie dreapta, orice astfel de act emis de Guvern ar fi ilegitim, impotriva spiritului Constitutiei si o sfidare la adresa romanilor", a subliniat Klaus Iohannis.Administratia Prezidentiala a publicat scrisoarea pe care Klaus Iohannis a trimis-o catre presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu., se arata in scrisoare.- Azi am transmis Parlamentului scrisoarea referitoare la cele doua subiecte ce vor fi supuse in cadrul referendumului din 26 mai impreuna cu alegerile europarlamentare.corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct Curtea Constitutionala cu privire la ordonante.- Aceste doua teme vor fi supuse consultarii publice.- Cetatenii trebuie sa decida daca vor ca persoanelor condamnate pentru fapte de coruptie sa li stearga efectele condamnarilor si, totodata, daca vor ca Guvernul sa mai adopte OUG in domenii sensibile precum legislatia penala si organizarea sistemului judiciar.Cu atat mai mult, aceste fapte sunt inacceptabile atunci cand ele sunt savarsite chiar de cei alesi de ei, de cetateni, ca sa le apere interesele si banul public.- Da! Toleranta zero fata de fenomenul coruptiei prin interzicerea amnistiei si gratierii infractiunilor din acest domeniu reprezinta calea cea mai buna, calea corecta, pentru continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in egala masura, este si o garantie pentru asigurarea integritatii in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.- Ceea ce se intampla in actuala guvernare pesedista este fara precedent. De mai bine de doi ani asistam la un permanent asalt asupra justitiei, purtat cu OUG.- Intrucat ordonantele isi produc de indata efectele, iar in materie penala chiar cu efect pentru trecut, si pot fi atacate direct la Curtea Constitutionala numai de catre Avocatul Poporului,- Sunt convins ca daca CSM si ICCJ ar fi avut posibilitatea sa conteste OUG la CCR nu am fi ajuns aici.- Modificarile aduse de PSD Legilor justitiei au fost aspru si constant criticate si de institutiile europene, iar adoptarea de noi ordonante in materie penala, care in realitate sunt amnistii mascate, va avea consecinte foarte grave asupra statutului Romaniei in Uniunea Europeana.- Momentul critic in care ne gasim este rezultatul proastei guvernari pesediste. PSD legifereaza netransparent, incalcand chiar regulile statului de drept.- In aceste zile, sunt discutii si reactii in spatiul public cu privire la iminenta unor noi ordonante de urgenta care sa modifice codurile penale. Pesedistii au atat de multe probleme penale incat se pare ca sunt dispusi sa riste chiar stabilitatea si viitorul Romaniei numai pentru a-si albi dosarele. N-ar fi de mirare ca maine-poimaine sa dea prin ordonanta de urgenta ca politicianul X este cinstit. Ar fi culmea!, impotriva spiritului Constitutiei si o sfidare la adresa romanilor.- Astazi se impune, mai mult ca oricand, sa ne reamintim un text din Constitutie, pe care cei aflati la putere ar vrea sa il faca uitat. Este alineatul (2) al articolului (2) din Constitutia Romaniei:- Vointa suverana a poporului se exprima cel mai bine prin referendum. Dragi romani, va astept la referendum pe 26 mai!A fost a treia conferinta sustinuta de seful statului in ultimele doua saptamani.Cea mai recenta iesire a presedintelui Iohannis a avut loc luni, cand a anuntat ca initiaza o noua consultare a Parlamentului pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului, in contextul in care, pe 26 mai, romanii sunt chemati sa se pronunte in legatura cu directia in care isi doresc sa mearga reforma Justitiei.Seful statului a avertizat totodata Guvernul sa nu dea nicio ordonanta de urgenta pe justitie pana cand nu afla vointa poporului.De precizat este si faptul ca declaratiile lui Klaus Iohannis au venit chiar in ziua in care la Buruxelles are loc a treia runda de negocieri PE-Consiliul UE pentru sefia Parchetului UE , functie pentru care candideaza si Laura Codruta Kovesi.Insa, pana acum, presedintele Romaniei nu a avut nicio pozitie oficiala fata de "cazul KOvesi", nici dupa ce Parlamentul European a adoptat o declaratie oficiala privind sustinerea Laurei Codruta Kovesi pentru conducerea Parchetului European, nici dupa ce Comisia Europeana a condamnat hartuirea fostei sefe a DNA de catre regimul politic de la Bucuresti. Iata aici o analiza pe aceasta tema.Saptamana trecuta presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca referendum pe justitie pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare "Este cert, voi convoca un referendum pentru 26 mai, pentru ca asa nu se mai poate. PSD continua asaltul la adresa Justitiei", a declarat Klaus Iohannis.Seful statului a criticat Guvernul pentru ca vrea sa adopte ordonanta de urgenta privind Codurile Penale, precizand ca "golaneala PSD a depasit orice limita".