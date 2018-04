Replica lui Iohannis cand a fost intrebat daca Dragnea a vorbit cu el: Imi imaginez ca s-a consultat in oglinda

Ziare.

Intrebat de jurnalisti daca, in contextul in care Liviu Dragnea a vorbit astazi in Israel despre "accelerarea consultarilor interne" privind relocarea ambasadei, a fost si el consultat, presedintele a raspuns ironic: "".In aceste zile, premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe, Teodor Melescanu, efectueaza o vizita oficiala in Israel, care a fost tinuta secret pana in ultimul moment.De altfel, chiar astazi, presedintele Iohannis a denuntat "ciudateniile" pe care le are aceasta mult dezbatuta vizita."Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel are cateva ciudatenii. Una din ele este ca nu au venit la discutii, nu a plecat doamna prim-ministru cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict doar in numele si pentru Guvern, si nu pentru Romania.Insa nu acest lucru m-a igrijorat cel mai mult, ci. Nu am mai pomenit ca un premier al Romaniei sa plece intr-o tara straina si sa anunte foarte tarziu, fara sa spuna de fapt ce face acolo. Ca asa, in vizita turistica, poti pleca oricand, dar daca pleaca persoana care conduce Guvernul, ar trebui sa se stie mai multe", a declarat Iohannis, joi.Tot astazi, Guvernul a emis un comunicat de presa despre intrevederea dintre Viroica Dancila, Liviu Dragnea, Teodor Melescanu si presedintele israelian Reuven Rivlin.Desi nu au existat discutii despre acest subiect si cu presedintele tarii, asa cum este normal, liderul PSD Liviu Dragnea insista cu mutarea ambasadei din Israel si astazi a vorbit cu presedintele Reuven Rivlin in acest sens.Printre altele, liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit despre "accelerarea consultarilor interne cu privire la relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim", potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com de catre Palatul Victoria.Presedintele israelian a salutat aceasta decizie, mai arata documentul."In context, prim-ministrul roman a informat partea israeliana ca Guvernul a propus viitorul ambasador al Romaniei in statul Israel, decizia de numire a acestuia apartinand presedintelui", mai preciza comunicatul.