Romania gazduieste de luni Summit-ul Celor Trei Mari: Ce oficiali importanti vin la Bucuresti

Cine participa

Programul

Ziare.

com

Summit-ul are ca prim obiectiv dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est, prin cresterea interconectivitatii, in special pe axa Nord-Sud, dar nu numai, in trei domenii principale - transport, energie, digital - si stimularea competitivitatii economiilor statelor participante.Al doilea obiectiv vizeaza cresterea convergentei reale intre statele membre ale UE, contribuind astfel la intarirea unitatii si coeziunii in cadrul Uniunii, pentru a permite continuarea politicii de integrare europeana, ca baza pentru relansarea proiectului european.In al treilea rand, Initiativa are rolul de a contribui la consolidarea relatiei transatlantice, prin incurajarea prezentei economice a SUA in regiune ca un catalizator pentru o cooperare consolidata si ca parte a parteneriatului transatlantic."Summit-ul gazduit la Bucuresti de presedintele Klaus Iohannis va contribui, totodata, intr-o maniera concreta, la procesul de dezvoltare a cooperarii regionale, marcand trecerea Initiativei in faza rezultatelor tangibile.Astfel, Summit-ul urmareste exprimarea sustinerii politice a statelor participante la Initiativa cu privire la o lista regionala de proiecte prioritare de interconectare in domeniile energiei, transporturilor si digital, propuse de guvernele statelor participante, crearea unei retele a Camerelor de Comert din statele participante la Initiativa, demararea demersurilor pentru infiintarea unui Fond de Investitii al Initiativei celor Trei Mari si lansarea oficiala a site-ului Initiativei", a transmis, vineri, Administratia Prezidentiala.In marja Summit-ului, va avea loc, la Romexpo, sub inaltul patronaj al presedintelui Klaus Iohannis, prima editie a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari, co-organizat de Administratia Prezidentiala a Romaniei si Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in cooperare cu Consiliul Atlantic al Statelor Unite si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative.La Forumul de Afaceri vor participa companii si oficiali guvernamentali din statele partenere in cadrul Initiativei, din celelalte state membre UE, din Statele Unite ale Americii, din Balcanii de Vest, Republica Moldova, Ucraina si Georgia, reprezentanti ai Comisiei Europene si ai institutiilor financiare europene si internationale, precum si reprezentanti ai think-tank-urilor si mediului academic.Obiectivul Forumului este sa stimuleze initiativele de afaceri si investitiile in regiune, sa dezbata implementarea proiectelor prioritare, dar si sa abordeze factorii potentiali de crestere si inovare, cum ar fi IMM-urile, antreprenoriatul tanar, start-up-urile si incubatoarele de afaceri din regiune.In cadrul Forumului, vor fi organizate intalniri de tip business-to-business si business-to-government, precum si paneluri de dezbateri de tip policy care vor analiza implicatiile strategice ale evolutiilor din cadrul Initiativei.Klaus Iohannis va deschide Forumul de Afaceri luni, 17 septembrie, si ulterior va participa la o sesiune plenara prezidentiala alaturi de presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, presedintele Poloniei, Andrzej Duda, presedintele Austriei, Alexander van der Bellen, si de comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina Cretu.Luni seara, Iohannis va gazdui la Palatul Cotroceni un eveniment cultural dedicat Centenarului Romaniei Moderne si un dineu de gala.Marti, 18 septembrie, va avea loc Sesiunea Plenara a Summit-ului, care va fi moderata de Klaus Iohannis. Ulterior, presedintele va sustine declaratii de presa, alaturi de presedintele Croatiei, Kolinda Grabar-Kitarovic, de prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, si de Rick Perry, secretarul Energiei al SUA.Reprezentarea statelor participante la summit-ul de la Bucuresti va fi asigurata la cel mai inalt nivel, prin prezenta anuntata aTotodata, la summit vor fi reprezentate, in calitate de parteneri ai Initiativei:- Comisia Europeana, prin presedintele Jean-Claude Juncker,- guvernele Statelor Unite ale Americii, in persoana secretarului Energiei, Rick Perry, si al Germaniei, prin ministrul federal al Afacerilor Externe, Heiko Maas,- institutiile financiare europene si internationale, prin presedintii Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, sir Suma Chakrabarti, si al Bancii Europene de Investitii, Werner Hoyer.Banca Mondiala va fi, de asemenea, reprezentata la lucrarile summit-ului.Initiativa celor Trei Mari este o platforma politica flexibila si informala, la nivel prezidential, reunind cele 12 state membre ale Uniunii Europene aflate intre Marea Baltica, Adriatica si Marea Neagra - Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia. Primele doua summit-uri ale Initiativei au avut loc la Dubrovnik, in 2016, si Varsovia, in 2017.