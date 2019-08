Ziare.

Astfel, Sectia pentru judecatori a CSM il acuza pe Iohannis de ingerinte deosebit de grave la adresa independentei Justitiei."In raport de afirmatiile presedintelui Romaniei formulate in data de 28 august 2019, cu ocazia respingerii propunerii de numire in functia de ministru al Justitiei a unui judecator, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii condamna public astfel de acte ca fiind ingerinte deosebit de grave la adresa independentei Justitiei.Sectia pentru judecatori subliniaza in mod ferm ca motivarea prezentata public de catre presedintele Romaniei pentru justificarea respingerii propunerii in functia de ministru al Justitiei a unui judecator, prin referiri nejustificate si nedovedite cu privire la independenta si probitatea sa profesionala, reprezinta o incalcare grava a independentei si prestigiului Justitiei", acuza CSM intr-un comunicat remisIn document se precizeaza ca CSM si puterea judecatoreasca, prin instantele judecatoresti, "sunt singurele autoritati indreptatite prin dispozitiile expres prevazute in Constitutie si in legislatia organica sa decida daca un judecator are sau nu toate calitatile cerute de dispozitiile legale pentru exercitarea functiei".Sectia pentru judecatori a CSM sustine ca afirmatiile presedintelui la adresa Danei Girbovan, propusa pentru Ministerul Justitiei, "persoana care a indeplinit functia de judecator mai mult de 19 ani, reprezinta, in lipsa oricarei constatari a veridicitatii acestora in cadrul mecanismelor legale si constitutionale anterior amintite, un vadit atac la adresa independentei si prestigiului justitiei".Sectia pentru judecatori a mai transmis in document ca a subliniat de mai multe ori si reitereaza in circumstantele actuale ca, indiferent de climatul social si politic, "reprezentantii institutiilor statului trebuie sa dea dovada in discursul public de echilibru si prudenta, iar nicio situatie nu poate justifica incalcarea garantiei constitutionale a independentei Justitiei"."Nu in ultimul rand, Sectia pentru judecatori considera ca programul propus de candidatul respins pentru Ministerul Justitiei ar fi contribuit la imbunatatirea conditiilor din Justitie si este condamnabil ca disputele politice au fost considerate mai importante decat dezvoltarea unui sistem de justitie mai bun in folosul cetateanului", se incheie comunicatul.A.G.