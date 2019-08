Sectia pentru judecatori, condusa de Savonea, glumite si ironii la adresa presedintelui Iohannis, intr-un comunicat oficial al CSM

Reactia Andrei Chis

Precizarile Sectiei CSM vin in urma comunicatului dat de Iohannis joi, in care preciza de ce a respins-o pe Dana Girbovan in functia de ministru al Justitiei. Presedintele fusese atacat dur joi de CSM, fiind acuzat de "ingerinte deosebit de grave la adresa independentei Justitiei" in cazul respingerii Danei Girbovan pentru functia de ministru.Situatia a fost rediscutata vineri de membrii Sectiei pentru judecatori din CSM care au decis ca se impune un nou raspuns, sub forma unor precizari.Trei dintre membrii acestei sectii, judecatoriii Andrea Chis, Bogdan Mateescu si Mihai Andrei, nu au fost de acord cu emiterea acestor "precizari",De altfel, cei trei nu au fost de acord nici joi sa fie emis comunicatul de presa.Intr-o postare pe Facebook, publicata dupa ce CSM a emis comunicatul, judecatorul Andrea Chis spune ca ea, impreuna cu Mihai Balan si Bogdan Mateescu, s-au opus acestui comunicat."Imi voi exprima pozitia privind circumstantele nominalizarii unui judecator pentru functia de ministru al justitiei, in lumina legislatiei romane, in sedinta Sectiei de judecatori de marti, 3 septembrie 2019, avand pe ordinea de zi cererea de revocare a demisiei formulata de doamna judecator Dana Cristina Garbovan," mai scrie Chis."Recomandarile Comisiei de la Venetia, la care face trimitere Presedintele Klaus Iohannis, se refera la legislatia statului Kyrgyzstan care reglementa candidatura unui magistrat intr-o functie politica electiva, ce presupune ca judecatorul sa isi faca campanie electorala.Mai mult, in textul legislativ analizat de Comisia de la Venetia, se prevede ca judecatorul este numit din nou in functie dupa ce starea de incompatibilitate dispare, fara ca acest fapt sa afecteze independenta sa ulterioara.Ratiunea acestei derogari porneste de la nevoia de a asigura bunul mers al justitiei, prin folosirea experientei deosebite a magistratilor, ce cunosc, in mod direct, realist si profund, problemele sistemului.Spre exemplu, ministrul justitiei din Portugalia este, in prezent, un magistrat de cariera. La scurt timp dupa ce a fost numita in functia de ministru al justitiei, aceasta a fost numita judecator la curtea suprema din Portugalia, urmand a functiona la aceasta instanta dupa expirarea mandatului.Reglementari sau situatii similare se regasesc in Spania si Italia, unde judecatorii sau procurorii ce ocupa functia de ministru al justitiei sunt suspendati din magistratura pe aceasta perioada.Ca atare, reglementarea incompatibilitatii dintre functia de judecator si cea de ministru al justitiei tine de optiunea legiuitorului national, nu de standarde fixate de Comisia de la Venetia.In ceea ce priveste legislatia romana, prin Decizia nr. 45/2018, Curtea Constitutionala a aratat ca functia de judecator sau procuror este incompatibila cu orice alta functie de demnitate publica, iar aceasta incompatibilitate subzista chiar in ipoteza suspendarii din functie a acestuia.Niciun considerent din decizia Curtii Constitutionale, insa, nu poate conduce la concluzia ca acceptarea, de catre un judecator, sa fie propus pentru numirea in functia de ministru al justitiei implica, de plano, o activitate cu caracter politic.O astfel de concluzie poate fi trasa doar in cazul interpretarii deciziei Curtii Constitutionale intr-o modalitate distorsionata si contrara rationamentului juridic cuprins in considerentele acesteia.In ceea ce priveste incompatibilitatea propriu-zisa, aceasta apare doar in momentul in care doua functii sunt detinute simultan, ceea ce nu este cazul in momentul acceptarii unei propuneri de numire in functie.Analiza textelor legale si interpretarea lor, in litera si spiritul acestor prevederi, pe langa serioase cunostinte juridice, implica rigoare si interpretarea acestora in concordanta cu scopul pentru care au fost edictate. Atunci cand se pune in discutie, in mod concret, statutul unui judecator, aceasta analiza trebuie efectuata total independent, fara interese politice sau de alta natura.."