"Seful Consiliului Europei i-a scris lui Iohannis, ingrijorat de Legile Justitiei: Cereti expertiza Comisiei de la Venetia"

Reactii negative de la cele mai inalte niveluri. Iordache & Co. se fac ca nu aud si nu inteleg

"Draga domnule presedinte , Consiliul Europei este angajat sa ofere cea mai mare prioritate colaborarii cu statele membre pentru consolidarea independentei si impartialitatii sistemelor judiciare din Europa. Din acest motiv, am urmarit cu atentie procesul legislativ care a condus saptamana aceasta la adoptarea de catre Parlamentul Romaniei a trei texte referitoare la sistemul judiciar (texte despre Consiliul Superior al Magistraturii, despre statutul judecatorilor si procurorilor si despre organizarea structurilor judiciare). Sunt constient ca aceste reforme sunt dezbatute pe larg de partile implicate si, in general, de societatea din Romania", se arata in scrisoarea pe care Thorbjorn Jagland i-a trimis-o lui Klaus Iohannis, citata de Mediafax."In spiritul Planului de Actiune al Consiliului Europei privind consolidarea independentei judiciare si a impartialitatii, adoptat in 2016 de cele 47 de state membre, inclusiv de Romania, este esential ca in implementarea reformelor in domeniul judiciar, statele membre sa utilizeze in totalitate gama de instrumente si mecanisme puse la dispozitie de organizatie", precizeaza Thorbjorn Jagland."O opinie a Comisiei de la Venetia ar conferi claritate privind compatibilitatea textelor mentionate mai sus cu standardele fundamentale ale statului de drept. Din acest motiv,pregatita de Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) la capitolul standardelor anticoruptie ", incheie Thorbjorn Jagland.Reactia sa vine la nici 24 de ore dupa ce 7 ambasade ale unor tari din Uniunea Europeana au emis un comunicat comun in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea Legilor Justitiei si sustin aceeasi necesitate a obtinerii unui aviz din partea Comisiei de la Venetia. Semnatarii sunt ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei.Acestea sunt doar cele mai recente reactii negative la asaltul PSD -ALDE asupra Justitiei. Amintim ca pana si Departamentul de Stat al SUA a transmis un avertisment extrem de dur si fara precedent referitor la aceste modificari.Totodata, amintim ca dosar cu 10 zile in urma grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la Legile Justitiei, care sa fie analizate la reuniunea din martie.Nimic din toate acestea nu i-a perturbat pe Florin Iordache , ministrul Justitiei sau liderii PSD si ALDE, care au catalogat drept nejustificate toate aceste temeri. Ba mai mult, i-au acuzat pe liderii europeni fie de rea intentie, fie ca sunt neinformati.La acest moment, toatele cele trei Legi ale Justitiei au fost trecute pe repede inainte in Parlament si au ajuns pe masa presedintelui Klaus Iohannis. Acesta nu a spus inca ce va face, dar a asigurat, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca are mai multe strategii pentru a rezolva situatia in cel mai bun mod pentru cetateni si tara.Comisia Iordache a intrat acum in vacanta de Sarbatori, insa se va intoarce in ianuarie la lucru pentru a modifica si Codurile Penale.A.S.