Societatea civila ii cere lui Iohannis consultari publice pe tema deciziei CCR

Romania a ajuns intr-un moment critic al istoriei, in care locul nostru in Uniunea Europeana, democratia si statul de drept sunt puse cu intentie in pericol chiar de catre cei alesi sau numiti sa le apere

decizia ne intoarce cu rea intentie la momentul preaderarii la UE, cand Justitia era complet aservita puterii politice

Ziare.

com

"Urmare a deciziei Curtii Constitutionale in dosarul nr. 589E/2018 prin care 6 judecatori ai CCR au acordat ministrului Justitiei prerogative discretionare privind revocarea magistratilor cu functii de conducere si au impus presedintelui Romaniei revocarea din functie a Procurorului-sef al DNA, organizatiile semnatare va solicita organizarea de consultari publice atat cu organizatii ale societatii civile, cat si cu partide politice si organizatii profesionale din sistemul judiciar care sa preceada si sa ajute la formularea hotararilor si actiunilor subsecvente deciziei CCR.Acestea nu trebuie sa se reduca la disputa in jurul cererii de revocare a procurorului-sef DNA, ci trebuie sa priveasca si viitorul luptei anticoruptie, independenta Justitiei, respectarea statului de drept si rolul Curtii Constitutionale", se arata in scrisoarea citata, remisa luni Ziare.com de Initiativa Romania.Organizatiile semnatare considera necesare aceste consultari, pentru ca "".In opinia celor care semneaza documentul, "decizia CCR este contrara legii, prevederilor constitutionale si obligatiilor asumate prin Mecanismul de cooperare si verificare si prin Tratatul de aderare la UE si submineaza atributiile altor puteri in stat"."Pe scurt,, dosarele se deschideau sau inchideau in sedinte de partid la comanda politica, iar procurorii erau anchetati si dati afara din magistratura daca investigau coruptia politica".Totusi, organizatiile semnatare sustin ca CCR este si trebuie sa ramana o institutie fundamentala in arhitectura constitutionala a statului roman, care trebuie respectata, "chiar daca actiunile unor membri CCR, care au folosit institutia pentru interese politice sau rafuieli personale, au diminuat momentan prestigiul si profesionalismul Curtii".Organizatiile semnatare ale scrisorii sunt:#ActivAG PitestiActiunea Civica GalatiAsociatia Aradul CivicAsociatia Romania VieCoruptia UcideDiaspora Franta solidara cu RomaniaEvident DevaGeeks for DemocracyGrupul civic #insistGrupul pentru Dialog Social#IasulnutaceInitiativa CraiovaInitiativa TimisoaraInitiativa RomaniaMuresul CivicNoul Orizont ValenciaOradea CivicaOrganizatia Eu Ro Aleg 2.0Procivic Baia mare#Reset#Rezist Birmingham WMW#Rezist Constanta#Rezist Dublin#Rezist Liguria#Rezist Lyon#Rezist Milano#Rezist Munchen#Rezist Ramnicu Valcea#Rezist Toronto#Rezist Bruxelles#REZISTENTAStafeta Steagului Uniunii EuropeneTimisoara CivicaUmbrela Anticoruptie Cluj#Vavedem din BucurestiVa Vedem din SibiuVeDem Just - Voci pentru Democratie si JustitieAmintim ca saptamana trecuta Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional , dupa ce Guvernul a sesizat un posibil conflict intre Executiv si Presedintie, ca urmare a faptului ca presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a admis sesizarea cu majoritate de voturi (6 la 3).CCR arata ca, pentru solutionarea acestui conflict, presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA B.B.