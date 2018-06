Societatea Timisoara ii cere presedintelui Iohannis sa retraga decoratiile celor condamnati penal definitiv. Cap de lista este Adrian Nastase

Ziare.

"Decoratiile si ordinele Romaniei, precum si principiile si valorile pentru care ele sunt acordate, sunt grav compromise prin mentinerea lor in posesia unor persoane compromise ele insele, legal si moral", transmite Societatea Timisoara, intr-un comunicat transmis Ziare.com.Societatea Timisoara aminteste si ca persoanele in cauza, desi detin in mod nemeritat o decoratie, de vreme ce sunt condamnate penal definitiv, "se erijeaza in aparatori ai demnitatii nationale, chemand in fata consiliilor de onoare a ordinelor personalitati carora le reproseaza actiuni de denigrare a Romaniei, ignorand faptul ca insasi prezenta lor in aceasta elita a vietii publice a tarii dezonoreaza Romania si pe toti romanii"."Pentru aceste motiv, solicitam din nou, insistent, domnule Presedinte, ca in temeiul prerogativelor legale ale functiei supreme in stat, sa procedati de indata la retragerea ordinelor si decoratiilor persoanelor care nu indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale si de normele morale, pentru a le detine", se arata in scrisoarea publica destinata presedintelui.Mai mult, Societatea Timisoara anexeaza o lista actualizata, in 4 iunie, cu numele catorva persoane condamnate definitiv care detin, in continuare, ordinele Steaua Romaniei, Serviciul Credincios, Pentru Merit, Meritul Militar si Meritul Sanitar.Cap de lista este fostul premier, decorat cu Ordinul Steaua Romaniei, in grad de Mare Cruce, 2002, dar si de doua ori condamnat la inchisoare cu executare.Cele doua condamnari au fost contopite, rezultand o pedeapsa de 4 ani si 6 luni inchisoare.Adrian Nastase a executat efectiv 500 zile de pedeapsa, respectiv 228 zile din pedeapsa primita in dosarul "Zambaccian" si 272 zile din condamnarea dispusa in "Trofeul calitatii". La acestea s-au adaugat 105 zile considerate executate ca urmare a muncii prestate, respectiv elaborarea unor lucrari stiintifice. Astfel, s-a considerat ca Adrian Nastase a executat 605 zile din pedeapsa.detine Ordinul Pentru Merit, in grad de Cavaler, 2004, dar si mai multe condamnari la inchisoare cu executare.- Ordinul Steaua Romaniei, in grad de Cavaler, 2002 - dar si o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu executare in dosarul "Casa din Baneasa", pentru luare de mita, hotarare definitiva pronuntata de ICCJ in 13.02.2015 (dosar 4071/1/2014).- Ordinul Steaua Romaniei, in grad de Mare Ofiter (2002) si Ordinul Meritul Sanitar, in grad de Cavaler (2010), in vreme ce are si o condamnare de un an de inchisoare cu suspendarea executarii sub supraveghere a pedepsei pe durata unui termen de incercare de 3 ani pentru favorizarea faptuitorului, hotarare definitiva pronuntata de ICCJ in 02.03.2015 (dosar 5140/1/2013) . Serban Bradisteanu a fost acuzat ca a incercat tergiversarea punerii in executare a deciziei din 20.06.2012 de condamnare a lui Adrian Nastase la 2 ani de inchisoare in dosarul "Trofeul calitatii".Serban Bradisteanu este chiar membru in Consiliul de onoare al Ordinului national Steaua Romaniei, ales de catre Adunarea Generala a ordinului in 19.09.2013, alaturi de Costin Georgescu (presedinte), Constantin Degeratu, Mircea Geoana, Gabriela Firea, Ecaterina Andronescu. Ionel Haiduc, cavaler al Ordinului national Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce si-a dat demisia din Consiliul de Onoare in 13.03.2018.Desi, potrivit art.51 din Legea nr.29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, "Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde in urmatoarele situatii: a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa privativa de libertate; b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevazute la lit.a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.", Serban Alexandru Bradisteanu, condamnat definitiv, a ramas membru al Ordinului.In acest moment, nu este respectat nici art.53 alin. (1) din Legea nr.29/2000, care impune un numar de 7 membri pentru componenta Consiliului de onoare, in cazul ordinelor nationale, un loc de cavaler in grad de Mare Cruce devenind vacant prin demisia lui Ionel Haiduc, aminteste Societatea Timisoara.detine Ordinul Steaua Romaniei, in grad de Cavaler, 2002CNSAS a stabilit prin decizia nr.1676/07.12.2006 (mentinuta prin decizia nr.285 din 06.02.2007) ca Rodica Mihaela Stanoiu a desfasurat activitati de politie politica in sensul art.5 alin.3 din Legea nr.187/1999 din anul 1983 pana in 1987 si ca a semnat note informative sub pseudonimele Sanda si Georgeta. Contestatia Rodicai Mihaela Stanoiu a fost respinsa ca nefondata de Curtea de Apel Oradea prin sentinta nr.213/19.06.2012 (dosar 48681/3/2008), ramasa definitiva prin decizia nr.968/26.02.2014 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de contencios administrativ si fiscal.Lista completa a celor pentru care Societatea Timisoara cere retragerea decoratiilor -Reamintim ca, dupa ce a criticat actiunile Guvernului PSD-ALDE, europarlamentarul Cristian Preda a fost chemat sa dea explicatii in fata Consiliului de Onoare al ordinului Steaua Romaniei.