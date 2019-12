Societatea Timisoara ii solicita lui Iohannis sa retraga decoratiile condamnatilor, printre care Adrian Nastase si Rodica Stanoiu. Va reactiona la aceasta a patra sesizare?

condamnati cu suspendare

"Noi, din 2016, am inceput demersul. Trebuia sa se intample un incident ca cel care a avut loc de 1 Decembrie pentru ca subiectul sa revina in actualitate. Ma bucur pentru asta", a declaratla solicitareaIncidentul la care se refera presedintele Societatii Timisoara a fost inregistrat luni seara, cand Adrian Nastase a fost invitat de Administratia Prezidentiala si a si participat la receptia de la Cotroceni (foto) organizata in acest an cu ocazia Zilei Nationale, prezenta lui la eveniment starnind rumoare in randul participantilor si in mass-media. Societatea Timisoara i-a mai scris presedintelui Iohannis pe acelasi subiect in martie 2016, in iunie 2018 si in aprilie 2019 , cerandu-i acelasi lucru: sa retraga decoratiile condamnatilor la inchisoare si pe ale celor care au comis "fapte dezonorante", potrivit Legii 29/2000."Decoratiile si ordinele Romaniei, precum siprin mentinerea lor in posesia unor persoane compromise ele insele, legal si moral", argumentau reprezentantii Societatii Timisoara in 2018 , prezentand o lista detaliata cu numele celor condamnati definitiv si care sunt, in continuare, posesorii unor decoratii conferite de presedintele Romaniei:Intrebat marti dece raspuns au primit la ultima solicitare, din aprilie, Florian Mihalcea ne-a spus ca a fost unul "halucinant"."De fapt, au raspuns cei de la, pentru ca la ei a ajuns scrisoarea noastra. De fiecare data, tot Cancelaria Ordinelor raspundea si la ultimul raspuns chiar pareau iritati. Ne-au spus ceva de genul ''.Acesta este si motivul pentru care eu cred ca nu mai are niciun rost sa continuam cu petitiile de genul asta, adresate presedintelui, vom apela la presa, pentru a face cunoscut ce se intampla.La punctul 1, cand am spus ca sunt decorate persoane condamnate la inchisoare, ne-au zis ca ei analizeaza aceste dosare si exista cineva (ne-au dat si un nume) caruia i s-a retras decoratia pe acest motiv. Intrebarea mea este:Mai halucinant a fost al doilea raspuns: Ne-au zis ca in cazul celornu se aplica prevederea privind retragerea decoratiei, adica nu li se poate retrage decoratia. Am citit legea si ea nu spune asa ceva, ea spune, faptul ca unii nu executa pedeapsa e o alta poveste!Apoi, sunt fostii informatori ai Securitatii sau cei ca Rodica Stanoiu, care are o. Nu e vorba ca sunt zvonuri, Rodica Stanoiu a pierdut procesul cu CSNAS, avem o sentinta in cazul asta. In acest caz, ni s-a raspuns ca legea nu vorbeste despre asa ceva, ca, intr-adevar, moral nu prea este, dar casi ca presedintele nu are drept de initiativa legislativa. Alt argument absolut penibil.Stim si noi ca presedintele nu are initiativa legislativa, dar e suficient sa dea o declaratie in sensul asta, sa ceara lucrul asta cuiva care are drept de initiativa legislativa. Si noi am promovat Legea lustratiei acum cativa ani. Nici noi nu aveam dreptul asta, dar ne-am dus la niste parlamentari cu textul si ei l-au promovat in Parlament. Nu e asta vreo problema, nu se poate spune ca presedintele Romaniei nu poate sa faca acelasi lucru ca si noi", ne-a declarat Florian Mihalcea.Intrebat daca exista macar un membru al Societatii Timisoara decorat cu Steaua Romaniei in ultimii 30 de ani, Florian Mihalcea ne-a raspuns sec:"Dar vreau sa va mai spun ceva. Teodor Stanca, din Timisoara, este presedintele Asociatiei fostilor detinuti politic. A fost liderul miscarilor din 1956 . A fost arestat atunci.pentru ca a initiat o miscare in sprijinul Revolutiei din Ungaria, dar nu a fost decorat de statul roman.Si lui i s-a parut ciudat ca i se recunosc niste merite de catre un alt stat, dar nu de catre statul roman", a adaugat presedintele Societatii Timisoara.Intrebat daca doreste sa lanseze un apel personal catre presedintele Klaus Iohannis, cata vreme pe cale oficiala nu poate ajunge la el, Florian Mihalcea ne-a explicat: "Trebuie o scrisoare deschisa, pentru ca altfel solicitarile noastre nu ajung la dansul"."Noi nu ne-am adresat nici pana acum Cancelariei Ordinelor, noi ne-am adresat presedintelui Iohannis, doar ca acolo, la secretariat, solicitarile se distribuie direct la Cancelarie, fiind legate de decoratii. Si gata.Eu am crezut ca asa e cel mai normal, sa te adresezi cu o petitie presedintelui Romaniei, asa cum oricine are dreptul sa o faca. Dar", a anuntat presedintele Societatii Timisoara.In mandatul sau, Klaus Iohannis a retras din proprie initiativa decoratia Ordinul National "Steaua Romaniei", in martie 2017, fostului sef al CFR Mihai Necolaiciuc, condamnat in doua dosare penale si care executa o pedeapsa de 8 ani de inchisoare pentru fraudarea companiei.De asemenea, tot presedintele Iohannis a decis sa retraga decoratiile altor condamnati pentru coruptie: Irina Socol, Eugen Pena si Viorel Traian Oprea.Cu un an inainte, presedintele Iohannis ii retrasese decoratia lui Laszlo Tokes, decizia sa fiind luata la propunerea Consiliul de Onoare al Ordinului national Steaua Romaniei Fostul premier Adrian Nastase a fost invitat in acest an de presedintele Klaus Iohannis la receptia de 1 Decembrie, organizata de Administratia Prezidentiala la Palatul Cotroceni, deoarece estedetinator al Ordinului National Steaua Romaniei in grad de Mare Cruce, cea mai inalta decoratie oferita de statul roman, iar legea 29/2000 prevede la art. 46 urmatoarele: "".Adrian Nastase face parte in continuare din acest ordin, desi a fostDin pedepsele primite (2 si respectiv 4 ani), Nastase, insa are interdictie pana in 2022 sa fie ales in functii publice si sa ocupe o functie de conducere in partid, conform unei ample analize publicate de Mediafax In plus, in 2013, dupa prima condamnare pentru coruptie, Legea 29/2000 prevede la Art. 51 urmatoarele:"Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde in urmatoarele situatii:a), prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa privativa de libertate;b) pentru, altele decat cele prevazute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului."Desi nici fostul presedinte Traian Basescu si nici actualul presedinte, Klaus Iohannis, nu i-au retras decoratia, pana in acest an Adrian Nastase nu a participat la evenimentele organizate de Administratia Prezidentiala.Acum, el, dupa cum a dezvaluit chiar Adrian Nastase, intr-o postare pe blog Cu doar cateva zile inainte, fostul premier si lider al PSD se plangea, tot pe blog , ca nu poate vota la alegerile prezidentiale pentru ca judecatorii "In ceea ce o priveste pe, aceasta a primit Ordinul Steaua Romaniei, in grad de Cavaler, in 2002.CNSAS a stabilit prin decizia nr.1676/07.12.2006 (mentinuta prin decizia nr.285 din 06.02.2007) ca Rodica Mihaela Stanoiu a desfasuratsi ca a semnat note informative sub pseudonimele Sanda si Georgeta. Contestatia Rodicai Mihaela Stanoiu a fost respinsa ca nefondata de Curtea de Apel Oradea prin sentinta nr.213/19.06.2012 (dosar 48681/3/2008), ramasa definitiva prin decizia nr.968/26.02.2014 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie-Sectia de contencios administrativ si fiscal.