Strigatul disperat al omului pacalit de toate guvernele

In doua luni nu poti face autostrada intreaga, nici macar o bucatica, o expropriere sau un proiect. Dar planningul, cu care demareaza orice lucrare de investitii, putea fi elaborat si chiar prezentat public.

Auzi! Cadru legal, bani si termene de realizare - exact planningul de care vorbesc eu si care nu exista!

Numai cu cuvinte vagi, de tipul "vom face, vom drege" si fara ceva concret si fara un indiciu ca ai inceput cumva sa faci si sa dregi, nu poti obtine increderea, ci doar huiduieli.

Printre cele cateva sute de persoane adunate la fata locului, s-au auzit numai aplauze, nu huiduieli, spre deosebire de cele cateva mii de persoane adunate la Iasi. Acolo, cum spuneam, au rabufnit nemultumirile, atunci cand presedintele sau premierul, in loc sa prezinte clar perspectiva autostrazii, s-au apucat sa politizeze momentul, atacand fosta guvernare.Nu cred ca nemultumitii erau sustinatori ai PSD, partid ramas cam fara simpatizanti de cand cu Dragnea, cu Viorica si, mai nou, chiar cu Ciolanu - pardon, Ciolacu. Cred ca oful lor era numai autostrada. Cea care nu exista.Este clar ca presedintele si premierul s-au dus nepregatiti. Asa mergeau fostii guvernanti, pe care ii judeca aspru Opozitia de atunci, pentru ca se prezentau numai cu vorbe si deloc cu fapte. Sa-mi fie iertat, dar m-as fi asteptat ca, dupa peste doua luni de guvernare, atat de domnul Orban, cat si presedintele sa se prezinte la asemenea eveniment cu incomparabil mai mult, decat numai cu vorbe frumoase.As zice chiar ca vorbele sunt scoase din vechea biblioteca a limbajului de lemn, daca observ cuvintele rostite de domnul Iohannis, cand a fost intrebat de discrepantele dintre Moldova si restul tarii:Asemenea vorbe, neinsotite de nimic concret, irita lumea. Si-or fi zis iesenii in gand: merci solidaritate, aferim preocupare! Macar Mandachi de la Suceava a pus un metru de asfalt si o borna simbolica, voi, cei de la Bucuresti, ce ati pus?Am auzit un comentator sustinand la televizor ca, in doua luni de guvernare, nu poti face nimic, dintr-o investitie de asemenea anvergura. Cum, nimic? Daca nu faci nimic in doua luni, oare ce obtii dupa douazeci de luni? O sa radeti, dar Pitagora spune ca zero. Atata face nimic inmultit cu douazeci sau cu orice alta cifra. Dupa ce, la fiecare doua luni, n-a facut nimeni nimic, era normal sa ne pomenim ca, dupa treizeci de ani nu avem autostrada.Stiind importanta proiectului, m-as fi asteptat ca echipa domnului Orban sa fi elaborat planningul inca de pe vremea cand facea opozitie si sa ni-l fi pus in fata imediat dupa instalarea la palatul Victoria, cu explicatie: iata ce trebuia facut si nu s-a priceput doamna Viorica.Dar raul cel mare nu este ca nu s-a facut nimic, ci ca nu s-a continuat ceea ce poate demarase. Fostul premier Victor Ponta delcara joi caCe frumos ar fi fost daca actualul premier ar fi anuntat public ca, lasand la o parte orgoliile, a apucat acest capat de ata si a inceput sa traga de el.As pune problema si altfel. Domnul Orban ar fi fost, cu siguranta, aclamat de ieseni, daca scotea din buzunar o hartie, si citea din ea - o spun cu titlu de exemplu: "Studiul de fezabilitate, elaborat de PSD, are lacune dar il vom actualiza pana la data cutare. Il vom aviza pana la data cutare. Am stabilit trei luni pana la aprobare, deci ajungem la... Contez pe tratativele duse de mine la Bruxelles si mi s-a garantat asigurarea cu fonduri, incepand din aprilie viitor. Vicepremierul Roamniei va veghea personal ca documentatia pentru aceste fonduri sa fie trimisa pana la data cutare..." Si tot asa, pana in ziua cand se ajunge la licitarea lucrarilor, la contractare, la executie, la receptia finala, totul cu termene exacte si verficabile in timp.Ar zice tot omul: iata un guvern responsabil, iata ceva ce n-am avut inca pana acum.Cu o asemenea prezentare, nu numai ca nu s-ar fi auzit huiduieli, dar sunt sigur ca domnul Orban ar fi fost aplaudat frenetic la Iasi si aclamat ca o mare personalitate, un adevarat "salvatore della patria", sosit sa scoata Moldova din starea de inapoiere in care a ajuns.In opinia mea, acesta este examenul greu pe care il are de sustinut in perioada imediat urmatoare noua guvernare: sa prezinte un planning credibil pentru toate obiectivele prioritare, mai ales pentru recuperarea restantelor preluate de la guvernantii precedenti.Daca o va face, va fi aplaudat. Daca nu, atunci tot romanul il va compara cu suceveanul Mandachi, pe care nu l-au tinut curelele sa faca o autostrada intreaga, dar tot a construit atat cat sa vada lumea ca el poate mai mult decat au putut o gramada de guverne si o droaie de ministri.