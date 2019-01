Toni Grebla: Iohannis parca solicita sa fie suspendat

Ziare.

"Senzatia mea e ca presedintele Iohannis cauta sa incalce atatea prevederi din Constitutie, cauta sa impiedice buna functionare a statului, incat parca solicita sa fie declansata procedura de suspendare din functie.Toate acestea trebuie privite prin prisma faptul ca la sfarsitul acestui an vom avea si alegeri prezidentiale incat este clar ca fac parte din elemente de campanie electorala in care presedintele, din pacate, a intrat prea devreme", a spus secretarul general al Guvernului, la Romania TV.Intrebat daca exclude sau nu juridic o procedura de suspendare a presedintelui, Toni Excludeti a raspuns: "Juridico-constitutional, presedintele Romaniei prin inactiunea sa a incalcat prevederile Constitutie, astfel incat ar exista motive pentru a declansa procedura de suspendare din functie. Politic lucrurile se complica si mai mult, avand in vedere ca Romania a prelulat Presedintia Consiliului UE, astfel incat trebuie analizate avantajele si dezavantajele".Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele pentru numirea ministrilor interimari ai Transporturilor si Dezvoltarii Regionale , Rovana Plumb si respectiv Eugen Teodorovici.Actiunea sefului statului vine dupa ce acesta a refuzat, vineri, numirea Olgutei Vasilescu la Ministerul Dezvoltarii si a lui Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor, iar premierul Viorica Dancila i-a propus, luni, presedintelui ca interimatul sa fie asigurat de Eugen Teodorovici la portofoliul Dezvoltare si de catre Rovana Plumb la Transporturi.Pe 19 decembrie, Curtea Constitutionala a admis conflictul Guvern-Presedintie. Potrivit deciziei seful statului era obligat sa emita de indata decretele de constatare a vacantarii celor doua functii de ministru si sa raspunda motivat legat de numirile noilor ministri.