Trump i-a scris lui Iohannis cu ocazia Zilei Nationale: Romania e un aliat nepretuit pentru SUA si NATO

Ziare.

com

"Draga domnule Presedinte, In numele poporului american, va felicit pe dumneavoastra si poporul roman cu ocazia celei de-a 101 aniversari a Zilei Nationale a Romaniei pe 1 Decembrie.", se arata in mesajul presedintelui SUA, Donald Trump, publicat pe site-ul Administratiei Prezidentiale. Presedintele SUA a salutat angajamentul ferm al Romaniei in ceea ce priveste partajarea responsabilitatilor si securitatea transatlantica."Ne dorim sa construim in continuare pe fundamentul Parteneriatului nostru Strategic in urmatorii ani. Totodata, doresc sa-mi exprim aprecierea pentru devotamentul Romaniei cu privire la consolidarea valorilor noastre comune ale democratiei, statului de drept si economiei de piata libere.Va rog sa primiti cele mai bune urari cu ocazia sarbatorii Zilei Nationale din acest an", a adaugat Trump.