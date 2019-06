UDMR va semna pactul lui Klaus Iohannis

Ziare.

"Din informatiile pe care le am, am inteles ca au luat decizia sa semneze si ei pactul. Din ce am inteles, presedintele UDMR nu putea sa participe si e nevoie de presedinte pentru a semna pactul. Probabil vor semna la o data ulterioara", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara la postul B1 TV.Presedintii PNL, USR, PMP si Pro Romania, Ludovic Orban, Dan Barna, Eugen Tomac si respectiv Victor Ponta au semnat alaturi de Klaus Iohannis acordul politic national pentru consolidarea parcursului european al Romaniei , in cadrul unei ceremonii organizat de seful statului la Palatul Cotroceni.Iohannis a precizat ca propune ca cei care vor semna pactul sa se angajeze sa transpuna in legislatie in cel mai scurt timp masurile necesare asigurarii respectarii atat in tara, cat si in strainatate a exercitarii depline si efective a dreptului de vot de catre cetatenii romani.