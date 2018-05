"Un ultim omagiu celui care a fost CNCD". In fata sediului, au fost depuse garoafe si o coroana de flori (Video)

Ziare.

Actiunea a avut loc in semn de protest dupa ce CNCD l-a amendat cu 2.000 de lei pe presedintele Klaus Iohannis pentru ca s-a referit cu termenul "penali" la politicienii care incearca sa discrediteze DNA.Cei care au participat la actiune au mers cateva minute pe jos inspre sediul CNCD avand in mana garoafe si fiind insotiti de doi barbati care cantau la un saxofon si o chitara. In fata grupului doua persoane carau in mana o coroana pe care scria "Eterne regrete".Ajunsi in fata sediului CNCD, acestia au depus coroana, au asezat garoafele si au aprins cateva lumanari."Cu durere in suflet trebuie sa anuntam despartirea de CNCD, o institutie care a functionat rezonabil, o institutie foarte necesara pentru Romania, dar care in ultimele luni de zile printr-o suita de decizii si-a compromis misiunea.Ultima decizie a fost una care a fost administrata presedintelui Iohannis pentru ca a folosit cuvantul 'penali'. Nu cunosc etnia penalilor, nu cunosc sexul penalilor, nu cunosc penali ca fiind persoane cu dezabilitati. Cele trei categorii pe care le-am mentionat fac parte din lista pe care legea o defineste ca fiind subiectul de activitate al CNCD.CNCD a luat o serie de decizii care au fost fie foarte blande pentru acte de discriminare comise de persoane aflate acum la conducerea partidului, Guvernului si i-au iertat si, respectiv, au luat decizii foarte aspre pentru niste actori care erau daca vreti in opozitie fata de cei de la Putere.Noi consideram ca este foarte important sa tragem un semnal important de alarma privind misiunea acestei institutii care este in deriva si speram sa isi revina", a declarat Mircea Toma, presedintele ActiveWatch, in fata sediului CNCDJurnalistii l-au intrebat pe Mircea Toma daca faptul ca presedintele CNCD, Asztalos Csaba, a votat impotriva sanctionarii presedintelui arata ca se duce o lupta interna in interiorul institutiei."Este o lupta dezechilibrata. O serie de alte decizii au fost luate cu o majoritate ferma si acelea au fost din punctul nostru de vedere abuzive", a comentat Toma.Amintim ca CNCD a decis ca presedintele Klaus Iohannis a discriminat atunci cand s-a referit cu termenul "penali" la politicienii care incearca sa discrediteze DNA. Votul in acest caz a fost de 5 la 4, impotriva votand chiar presedintele CNCD, Asztalos Csaba. Amenda aplicata sefului statului a fost de 2.000 de lei.Asztalos Csaba a votat impotriva sanctionarii presedintelui, sustinand pentru Ziare.com, ca declaratiile lui Iohannis se situeaza in cadrul larg al libertatii de exprimare.Iohannis a transmis ca decizia este una politica si o va contesta la instanta compententa.