Victimele crizei politice. A existat odata PNTCD

Ca sa fie foarte clar: ridicol nu e ca un premier desemnat si-a depus mandatul. Asta s-a mai vazut si la dl Stolojan, de exemplu. Ridicol e ca a facut-o fix atunci cand investirea a devenit sigura, iar parlamentarii si ministrii incepusera sa intre in sala de sedinta. Asta nu s-a mai vazut.Presedintele avea ocazia sa vina cu o nominalizare puternica, care sa dea incredere, sa macheze un start real al luptei, de tipul generalului Ciuca.Pe de-o parte, faptul caPresedintele Iohannis nu stia in momentul desemnarii daca nu a ales o persoana care in cateva zile avea sa ajunga, Doamne fereste!, in spital. Deci, L. Orban neconditionat. Desi chiar felul in care a gestionat anuntul intrarii in izolare , convocand o adunare, in acest caz de presa, adica fix ce e interzis sa faca un contact, este inca o dovada de inadecvare la functie si moment.Pe de alta parte, faptul ca, dl Orban. Ulterior, USR si Pro Romania au comunicat ca au avut cate o propunere. Nu discut acum daca erau mai bune, in opinia mea dl Ciolos de la mare distanta, dar nu asta e problema. Nu inteleg de ce avea presedintele nevoie de aceasta minciuna? Ca sa justifice o propunere pe care o considera el insusi usor ridicola in contextul dat?Cum de nu si-a dat seama ca are sanse minime sa scape cu minciuna nedata in fapt? Si cum de nu a inteles ca o minciuna nu va face decat sa accentueze derizoriul momentului?De ce e dl Orban unica optiune a dlui Iohannis e greu de inteles in mod rational. Mai ales dupa noaptea ordonantelor, intre care una, cea privind anticipatele, prin prostiile incluse aiurea a blocat practic planul alegerilor inainte de termen. Cum nu gasesc nicio explicatie rationala, ramane explicatia unei gandiri politice limitate de prea putina inteligenta politica sau de o rigiditate extrema.Si daca tot nu a renuntat la dl Orban,, ceea ce s-ar fi putut prin cooptarea cel putin a USR si PMP. Surse liberale spun ca la BEX-ul PNL de vineri dimineata,Ca dl Orban nu vrea sa partajeze nicio farama de putere e clar, dar nu inteleg de ce nici macar dl Iohannis nu a inteles ca era momentul unui alt mesaj catre populatie.Era cu atat mai necesar cu cat a existat si nefericitul episod al unui liberal care, asemeni politistului de la Spitalul "Gerota", a umblat liber si neprotejat prin tot felul de adunari publice. Si, dupa aceea, oameni care asteapta de zile intregi sa fie testati, inclusiv medici, au privit cum se baga in fata cozii toti parlamentarii, toti membrii guvernului si familiile lor.La Palatul Victoria se va reinstala un partid care si-a devorat un premier care nu convenea puterii liderului, adica o reeditare a episodului Grindeanu-Dragnea. Se va reinstala singur dupa ce a refuzat parteneri dispusi sa il insoteasca. Va fi instalat de PSD, care va putea clama apoi ca a salvat tara, dupa ce PNL a aruncat-o in haos prin retragerea premierului desemnat.Un premier nou, necolorat politic sau macar cu o culoare pe stearsa si un profil mai tehnocrat, ar fi avut probabil parte de mai multa intelegere a publicului si, implicit, de mai multa sustinere. Dar un premier politic, cu un discurs atat de politizat ca al dlui Orban, cu toata iritarea pe care a generat-o in ultima vreme dl Orban, ma tem ca nu va avea parte decat de o si mai mare reactivitate.La brat cu presedintele. Am vazut vineri un sondaj de opinie care arata ca presedintele a scazut in luna martie la 35%. Si cercetarea nu prinsese momentul Citu. Sigur, dl Iohannis nu mai candideaza, dar credibilitatea liderului intr-un moment de criza este esentiala pentru popor.Orice s-ar zice, PSD este un partid foarte norocos, extrem de norocos. De fiecare data cand este jos, adversarii reusesc sa il reintroduca in joc si sa il ridice. Dupa cum cred ca liberalii ar trebui sa-si aduca aminte ca a existat si un partid numit PNTCD.