Zegrean, despre refuzul lui Iohannis de a o numi pe Florea la DNA: Nu putea sa riste

Noile legi il obliga pe Iohannis sa accepte a doua propunere

Ziare.

com

"Cata vreme CSM-ul, in unanimitate, a votat ca doamna aceasta nu indeplineste conditiile legale de a fi procuror sef al DNA-ului, nu putea presedintele sa riste sa o numeasca procuror sef pentru ca, dupa Constitutie, CSM-ul este garantul independentei Justitiei si tot ei gestioneaza carierea magistratilor.Daca se numea acolo o persoana care nu indeplineste conditiile si care nu putea sa rezolve problemele de acolo, cine ar fi fost vinovat?! Tot presedintele! Nu? Pentru ca el a numit-o.Eu cred ca nu avea solutii, nu avea posibilitatea sa o numeasca impotriva vointei si dorintei CSM-lui, desi legea spune ca avizul lor este consultativ. Dar care este rolul avizului consultativ? Trebuie sa il inveti pe cel care ia decizii daca poate sa ia sau nu poate sa ia decizia", explica Augustin Zegrean.Fostul presedinte CCR spera ca ministrul Justitiei sa tina cont de declaratiile comisarului european pentru Justitie, care, intr-o interventie, marti, la Bucuresti, a spus ca recomandarile raportului MCV sunt obligatorii."Urmarea va fi ca domnul ministru al Justitiei va propune un alt candidat pe care presedintele, dupa legea actuala, nu il poate refuza, pentru ca legea a fost modificata si scrie in lege ca poate sa refuze o singura data.Sigur ca nu se poate propune aceeasi persoana, este absurd sa crezi asta, dar la urmatoarea persoana, indiferent ceva spune CSM-ul, presedintele va trebui sa o numeasca. Dar, in recentul report al Comisiei Europene, in MCV, si in toate discutiile care s-au purtat pe tema asta, s-a cerut suspendarea aplicarii Legilor Justitiei si aici este vorba de cele trei legi - privind organizarea judecatoreasca, statutul magistratilor si legea CSM-lui.In una din aceste legi scrie ca presedintele este obligat sa numeasca a doua propunere, sa nu o refuze. Dar, cat timp cei de la UE au cerut suspendarea, imi este greu sa cred ca ministrul Justitiei va insista si va spune nu, acum nu mai poate sa respinga", a mai spus fostul presedinte CCR. Presedintele Klaus Iohannis a respins propunerile ministrului Justitiei pentru DNA, Parchetul General si DIICOT, printre acestea numarandu-se si cea a Adinei Florea, nominalizata de Tudorel Toader in functia de procuror-sef DNA.Vezi si reactia lui Toader dupa ce presedintele Iohannis i-a respins toate propunerile