Zegrean: Nu pot fi depuse amendamente la decretul privind instaurarea starii de urgenta, cum ar vrea PNL si PSD

"Nu se poate interveni asupra acestui decret. Deci nu pot fi amendamente la decretul presedintelui. Ei nu fac o lege astazi, ei fac o hotarare de aprobare. Starea de urgenta este atributul exclusiv al presedintelui. Parlamentul stabileste, prin lege, regimul starii de urgenta si al starii de asediu si, in baza acestei legi, presedintele declara starea de urgenta", a explicat Zegrean pentru Agerpres.El a adaugat ca se poate interveni, dupa aprobarea decretului, doar prin ordonante de urgenta emise de Guvern."Daca vor sa faca ceva intr-adevar, in masura in care Guvernul, in baza acestui decret al presedintelui, va emite ordonante, acolo pot ei sa intervina. In baza acestui decret, Guvernul poate sa emita ordonante. Ordonantele de urgenta ajung obligatoriu la Parlament pentru aprobare, acolo ei pot sa intervina.Daca constata ca ordonanta depaseste ceea ce a stabilit presedintele prin decretul de declarare a starii de urgenta, pot sa intervina asupra ei", a mentionat fostul presedinte al CCR.Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a propus, marti, confiscarea stocului si amenda de 20.000 de lei pentru cei care comercializeaza materiale sanitare si fac specula."Am depus azi o observatie la decretul privind instituirea starii de urgenta, prin care cei carora comercializeaza materiale sanitare, masti, medicamente, dezinfectanti, sa le fie confiscat intregul stoc, daca acesta este supus speculei! Totodata, am propus amenda de 20.000 de lei, in paralel cu confiscarea stocului. De exemplu, daca ai cumparat un stoc de 10.000 masti, azi vinzi masca cu 50 bani si maine, din acelasi stoc, vinzi cu 10 lei. In acest caz, se confisca intregul stoc si se aplica sanctiunea de 20.000 lei", a scris Roman pe Facebook.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei timp de 30 de zile Conducerea Parlamentului a decis ca joi, la ora 12:00, sa se dea votul in plenul reunit pe decretul emis de presedinte.Deputatii si senatorii vor vota printr-o aplicatie informatica ce presupune accesarea unei adrese web si actionarea butonului de pe ecran corespunzator optiunii de vot, iar dezbaterile vor avea loc prin sistemul de teleconferinta.