Bursa zvonurilor: Pe cine va propune PSD premier. Raed Arafat nu vrea sa auda de functie

PSD si Pro Romania au de gand sa-i propuna acelasi nume presedintelui Klaus Iohannis, iar surse citate de Digi24 sustin ca ar putea fi vorba despre secretarul de stat Raed Arafat.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta dezminte categoric ca ar fi interesat de functie."Am fost sunat de mai multe persoane privind o stire lansata despre propunerea ca sa fiu numit in functia de premier. Din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat nimic. Eu stiu sa ma ocup de un domeniu la care ma pricep si care il vad din ce in ce mai mult atacat fiind tinta unor interese majore. Nu sunt interesat de alte functii!", a scris pe Facebook Raed Arafat Arafat, despre informatii conform carora i s-a propus functia de premier: Eu stiu sa ma ocup de un domeniu la care ma pricep. Nu sunt interesat de alte functii!Alte nume vehiculate pe surse de Mediafax drept potentiali premieri propus de PSD+Pro Romania sunt Remus Pricopie, Cristian Socol, Sorin Grindeanu si Florin Georgescu. Cert este ca Marcel Ciolacu a spus clar ca propunerea va fi dinafara partidului, "un intelectual de stanga greu de refuzat". Deocamdata seful statului iese la declaratii la 18:30 si probabil va anunta calendarul consultarilor, care ar putea avea loc chiar maine. Anterior, Iohannis a spus ca are de gand sa il propuna tot pe Ludovic Orban, iar premierul acum demis a spus ca va veni cu aceeasi formula guvernamentala , ca sa vada daca PSD o voteaza (dupa ce a dat-o jos) sau nu o voteaza si se deschide drumul spre anticipate.