Ce a decis Comisia SRI privind declaratia lui Iohannis despre Tinutul Secuiesc

"Declaratiile presedintelui Romaniei in ceea ce priveste intelegerile secrete despre vanzarea Ardealului sunt de o gravitate iesita din comun si trebuie sa venim cu lamuriri cat mai repede, urgent, pentru ca romanii sa stie adevarul. Asadar, prin prisma atributiilor pe care le are Comisia de control a activitatii SRI, problema invocata de presedintele Romaniei este una de siguranta nationala in ceea ce priveste integritatea teritoriala a Romaniei.. Martea viitoare vom avea o sedinta a Comisiei de control in care vom analiza raspunsul SRI - daca au avut informatii, (...) daca a fost notificat presedintele si care a fost continutul notificarii in cazul in care au existat aceste informatii", a precizat Cucsa, intr-o conferinta de presa.Totodata, Comisia SRI a solicitat un punct de vedere pe aceasta tema si din partea presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, tot pana lunea viitoare, "tinand cont ca acuzatiile la adresa lui Marcel Ciolacu privesc un atentat la siguranta nationala a Romaniei", a mai spus Cucsa."De asemenea, am discutat cu colegii din comisie ca, dupa expirarea starii de urgenta si dupa ce avem un raport al SRI pe cele solicitate, sa discutam posibilitatea audierii directorului SRI sau a altui departament din cadrul SRI. (...) Dar lucrurile acestea le vom discuta in sedinta de saptamana viitoare.Am cerut un punct de vedere de la SRI si pe tema defrisarilor, taierilor ilegale de paduri din Romania, pentru ca am vazut ca pe perioada starii de urgenta, prin intermediul retelelor de socializare si al cetatenilor care au atras atentia asupra acestui fenomen, ca sunt taieri ilegale de paduri si e normal sa avem un punct de vedere (...) si un raport pe acest subiect", a mai mentionat deputatul PSD.