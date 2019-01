Ce spune Iohannis despre cursul euro care tot creste: PSD nu se pricepe la economie

Ziare.

com

"Sigur ca sunt motive de ingrijorare. Am spus si am mai spus-o, nu imi face placere, dar PSD nu se pricepe la economie, iar rezultatul se vede in cursul de schimb, dar si in alte date care arata ca lucrurile nu merg asa cum trebuie, asa cum vor romanii", a raspuns seful statului, intrebat fiind de efectele pe care le are cursul euro asupra economiei tarii.Cursul euro a crescut, din nou, marti, dupa ce luni atinsese un nou maxim istoric depasind pragul psihologic de 4,7 lei. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7142, cu 0,13% mai ca luni.Amintim ca Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, a declarat, luni, ca piata valutara este influentata inclusiv de declaratiile politice, pe langa cauzele de durata, economice, care duc la cresterea cursului de schimb al monedei nationale.Vasilescu s-a referit la declaratiile senatorului ALDE Daniel Zamfir care a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia Economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR.