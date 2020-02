Ce urmeaza dupa ce a picat Orban?

Cristian Preda este profesor la Universitatea din Bucuresti si fost deputat european.

De fapt, succesul motiunii aranjeaza si PNL, si PSD. Penelistii se pot felicita intrucat s-au apropiat de alegeri anticipate. Iar pesedistii bifeaza un succes politic de care aveau nevoie ca de aer, dupa dezastrul de la prezidentiale.Cine nu iese prea bine din caderea lui Orban e USR, care si-a dorit mult proiectul scrutinului in doua tururi pentru primar si-l vede evaporandu-se In fine, sa notam ca voturile-cheie pentru demiterea lui Ludovic Orban au venit de la UDMR si de la partidul lui Ponta. Adica de la cei care au avut un rol determinant si-n rasturnarea Vioricai Dancila si instalarea unei echipe PNL.Ce urmeaza?Negocieri, desigur. Presedintele nu poate abandona proiectul alegerilor parlamentare anticipate, asa ca foarte probabil il va nominaliza tot pe Orban dupa consultarile de la Cotroceni.PNL va vota impotriva. Asa cum va face si USR, trezita in fine din iluzii.Ponta, rapid in reactii, a anuntat deja o intelegere cu PSD pentru sustinerea ca premier a lui R. Pricopie , chimistul ajuns sef peste academia securistilor de scoala noua.E neindoielnic ca Ponta & co. vor juca aceeasi comedie pe care au jucat-o in 2009, cand au cautat sa-l impuna ca premier, dupa destituirea lui Boc, pe un anume... Klaus Iohannis. Cu argumentul - sunt convins ca-l vom auzi iar zilele astea - ca exista o majoritate parlamentara care are un nume in buzunar si ca presedintele trebuie sa ia nota de ea.Rolul UDMR va fi, in acest context, decisiv.