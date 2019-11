Cum risca Klaus Iohannis credibilitatea functiei de prim-ministru

Ziare.

Toata desfasurarea politica din ultimele luni - refuzul numirii unor noi ministri, demiterea prin motiune de cenzura a Cabinetului Dancila, negocierile pentru sustinerea unui Guvern monocolor PNL - i-au dat lui Klaus Iohannis ocazia perfecta a rasturna imaginea din anii de mandat prezidential.Reprosul principal care i s-a facut a fost golirea institutiei prezidentiale de autoritate, retragerea din fata unui Guvern PSD ale carui abuzuri erau mai repede taxate de institutiile europene, decat de presedintele tarii si neutilizarea potentialului maxim pe care Constitutia il da presedintelui.In cazul demiterii Laurei Codruta Kovesi, de pilda, Klaus Iohannis s-a marginit in a arunca toata responsabilitatea pe spatele lui Tudorel Toader, desi lichelismul acestuia nu mai ridica vreun semn de intrebare, prevalandu-se de decizia CCR si atat.Mai tarziu, cand Guvernul Dancila a pus in miscare un intreg mecanism prin care sa opreasca ascensiunea lui Kovesi in functia de procuror-sef european, pentru care aceasta se calificase in urma unei competitii deschise si apolitice, Klaus Iohannis a ales, iarasi, sa taca.Institutiile europene - Parlamentul European, Comisia Europeana - au luat de cateva ori pozitie puternica, fara acrobatii si eschivari. Presedintia Romaniei a tacut. A intervenit abia cand in joc a fost pus al doilea mandat, era deja precampanie, iar reusita lui Kovesi devenise o certitudine, in urma sustinerii neconditionate pe care i-a aratat-o Uniunea Europeana.Abia atunci Klaus Iohannis a dat un mandat direct de sustinere a lui Kovesi ambasadorului roman la UE, Luminita Odobescu, dar si atunci a evitat un mesaj public in care sa isi faca mea culpa pentru felul in care a revocat-o pe Kovesi de la DNA. Pur si simplu a urcat in trenul victoriei si s-a asezat alaturi de cei care au tinut piept abuzurilor PSD, desi nu era vorba despre tara lor.In cazul comisarului din partea Romaniei, caz care a plasat Romania intr-un registru minor la Bruxelles, presedintele nu a intervenit decat atunci cand a inteles ca iarasi urca intr-un tren al victoriei si face bine sa isi asume victoria de a nu trimite in Comisia Europeana un impostor sau, mai grav, un candidat care ridica probleme de integritate. Si asa este, interventia presedintelui a folosit la Bruxelles, pentru ca Ursula von der Leyen a fost dispusa sa accepte toate amanarile si sa astepte ca Guvernul PSD sa fie demis. Dar presedintele si-a folosit prerogativele, printre care si aceea de reprezentare a tarii pe plan extern, atunci cand toate cartile se aranjau si in favoarea lui.Pot fi si erori de perceptie, poate ca Klaus Iohannis a procedat in mai multi pasi, poate ca bilantul acesta se cuvine a fi nuantat, doar ca presedintele nu acorda interviuri in care sa raspunda frontal, iar candidatul Iohannis nu participa la dezbateri. Participa insa la sedinte de guvern.In bilantul de mandat al lui Klaus Iohannis intra si desantul victorios la sedinta de Guvern in care doi elefanti sa pregateau sa fie lansati. A fost un moment in care functia prezidentiala a parut recuperata la capacitatea ei deplina si efectul a si fost cel bun.Strategii de imagine ai candidatului Iohannis au inteles asta foarte bine si l-au sfatuit sa repuna in scena imaginea de putere, cam in acelasi cadru.Dar astazi Klaus Iohannis este candidat, iar Guvernul nu e in niciun caz unul care trebuie controlat si cu atat mai putin transformat in vehicul electoral. Din contra. E firesc sa profite cat poate la nivel de imagine de capitalul dat de reusita indepartarii PSD de la guvernare, dar nu periclitand functia de prim-ministru.Or, cand presedintele apare la sedinte de guvern si la ceremoniile de preluare de mandat ale ministrilor, el nu transmite doar mesajul unei victorii anti-PSD, ci si pe acela de subordonare a Guvernului.Pe termen scurt, Klaus Iohannis mai castiga un mandat. Pe termen mediu si lung insa, compromite autoritatea prim-ministrului liberal, plasandu-se pe o treapta ierarhica superioara, iar efectul ar putea fi, asa cum a remarcat-o si profesorul Alexandru Gussi , unul de bumerang:"In mod paradoxal, presedintele pare azi ca detine toata puterea executiva, dar nu e o putere institutionala, e una conjuncturala, fragila. Oamenii care azi-maine vor iesi in strada nu o vor face impotriva Guvernului sau a lui Orban, ci impotriva presedintelui. Aceasta non-campanie va rezulta intr-o capacitate limitata a probabilei victorii de a relegitima durabil presedintele in functie, in timp ce adversarii sai sunt deja in logica anului electoral 2020".Guvernul liberal are sarcina ingrata de a conduce Romania in tranzitia spre alegeri care sa refaca legatura de reprezentativitate intre Parlament si electorat. Are suficienti dusmani, majoritatea in Parlament e tot cea din jurul PSD, iar plasarea in regsitrul mic, la mana lui Iohannis, il va transforma intr-un Guvern de carton.Klaus Iohannis a reusit sa inverseze indicatorii de imagine care ii fragilizau avantajul, are acum suficienta forta sa acorde macar un interviu temeinic, pentru ca exercitiul democratic al confruntarii cu alti candidati e deja compromis, pentru acest prim tur de scrutin.